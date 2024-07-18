Чи можна назвати кішку чи собаку людським ім'ям

Чи можна називати тварин людськими іменами? Церква та народні прикмети по різному пояснюють це питання.

Що каже церква

Ім'я в православній традиції має особливе значення. Коли воно присвоюється людині, цей акт супроводжується молитвою та Божим благословенням. Також ім'я згадується у таїнстві Хрещення, яке відкриває людині нове життя у Христі.

Далі ім'я стає частиною молитви у всіх священнодійствах стосовно людини, а в кінці наших днів імена будуть внесені до Книги Життя після Страшного суду. Таким чином, честь, віддана людині як образу Божому, стає винятковим надбанням конкретної особи, створеної для Вічності, на відміну від тварин.

З іншого боку, наречення іменем святого здійснюється для наслідування й отримання його допомоги в земному житті, що стосовно тварин є абсурдним. Це навіть богохульство і неповага до імені святого, який віддав своє життя для досягнення благодаті Святого Духа.

Церква не рекомендує давати тваринам людські імена, оскільки у Святому Письмі це вважається великим гріхом. Також вважається, що тварина з людським ім'ям живе менше і частіше хворіє. Такі улюбленці можуть бути агресивними або апатичними.

Людське ім'я несе велике енергетичне навантаження, яке є занадто важким для тварини. Імена для тварин, які не пов'язані з людськими іменами, звучать миліше і позитивніше впливають на них. Саме тому домашніх улюбленців слід називати звичними для них кличками.

Що говорять прикмети

Багато власників часто називають своїх котів людськими іменами. Езотерики стверджують, що це може призвести до негативних наслідків. Відомо, що у людей є ім'я, а у тварин - кличка.

Перед тим, як назвати кота Васею або Мішею, варто задуматися, чи буде таке ім'я доречним і чи підійде воно тварині. Вважається, що тварини не можуть жити з людськими іменами через їхню сильну енергетику.

Людські імена мають свої значення і надають людині певні якості. Наприклад, ім'я Вікторія означає перемога, але кіт з таким іменем не зможе володіти такими ж якостями, оскільки енергетичний заряд імені не впливатиме на тварину. Це може призвести до того, що тварина буде постійно хворіти і перебувати в пригніченому стані.

Забобони рекомендують обирати кличку для тварини, яка не має нічого спільного з людськими іменами. Бажано вибирати кличку, яка буде милозвучною, адже так тварині легше її запам'ятати і реагувати на поклик господаря.

Правильно підібрана кличка для улюбленця забезпечить спокійне життя і позитивну енергетику. Тварина буде менше хворіти і радуватиме своїх господарів.