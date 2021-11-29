Как успешно сдать ВНО по математике: 12 важных советов

В 2022 году на выполнение тестовой работы отведено 180 минут, общее количество заданий - 32.

Максимальный результат, который можно получить за сдачу тестирования, равен:

40 тестовым баллам для ВНО уровня стандарта;

62 тестовым баллам для ВНО профильного уровня.

Сертификационная работа содержит задания четырех форм:

1. Задания с выбором одного правильного ответа (№1-16). В каждом задании нужно выбрать один правильный вариант из предложенных 4-х или 5-ти вариантов ответа (оценивается в 1 балл). Обратите внимание! Если в бланке ответов указан неправильный ответ, больше одного ответа или несколько вариантов ответов, задание оценивается в 0 баллов.

2. Задания на установление соответствия ("логические пары") (№17-20). Смысл задачи заключается в установлении соответствия между информацией, размещенной в столбцах, обозначенных цифрами (слева) и буквами (справа). Каждое правильно установленное соответствие оценивается в 1 балл. Если сделано более одной отметки в строке и/или колонке, или не указано ни одного правильного соответствия, задача оценивается в 0 баллов.

3. Задания открытой формы с коротким ответом (№21-29):

структурированные задачи открытой формы с коротким ответом (№21-24). Эти задачи предусматривают решение задачи и имеют основу и две части. Каждый правильный ответ оценивается в 1 балл, а если оба ответа неверны или задание не выполнено, вы получите 0 баллов;

неструктурированное задание открытой формы с коротким ответом (№25-29). За правильное решение каждой задачи вы получите 2 балла.

4. Задания открытой формы с развернутым ответом (№30-32). Решение задач в заданиях №30, 32 оценивается от 0 до 6 баллов, а в задании № 31 - от 0 до 4 баллов. Задание считается выполненным, если в бланке ответов указано, проиллюстрировано (рисунками, графиками) и обоснованы все этапы решения со ссылкой на математические факты.

Также стоит учесть, что задачи решены в черновике не проверяются и не учитываются.

Советы от экспертов, как успешно сдать ВНО

Эксперты рекомендуют не оставлять изучение правил и формул "на потом", записывать в тетрадь свои типичные ошибки и наиболее коварные математические факты, которые вы постоянно забываете.

Чтобы уложиться в отведенные 180 минут, следует определить приоритеты и распределить время на выполнение заданий. Например, во время проведения самостоятельных тестирований, аналогичных настоящему экзамену, можно выделить:

40 минут - на тесты;

20 минут - на установление соответствий;

40 минут - на задание открытой формы с коротким ответом;

70 минут - на задание открытой формы с развернутым ответом;

10 минут - на перенос результатов в бланк ответов.

Соблюдение дедлайна во время подготовки к ВНО позволит эффективно управлять временем на экзамене.

Как не потерять равновесие на тестировании и использовать весь потенциал знаний и навыков

Сначала выполняйте самые легкие задания. Это снизит уровень волнения и придаст уверенности в собственных силах с первых минут тестирования.

Думайте о том задании, которое вы выполняете сейчас. Не сосредотачивайтесь на том, как вы ответили на предыдущий вопрос или сможете ответить на следующие. Максимальная концентрация - здесь и сейчас!

Не зацикливайтесь на одной задании. Если оно кажется легким, но в течение 2-3 минут не возникает никакой идеи относительно его решения, переключитесь на следующее. К нему вы сможете вернуться и поразмышлять дольше, если у вас останется время.

Тренируйте память, старайтесь по возможности минимизировать мысленные усилия.

Внимательно проверяйте все варианты. Иногда правильный ответ можно легко найти, используя метод исключения.

Используйте различные способы решения. Если вы не знаете, как решить задачу традиционным способом, попробуйте схитрить и применить тот, которым вы владеете.

Не заводите себя в тупик. После выполнения определенного количества заданий отдохните и переключите внимание - посмотрите в окно, подумайте о чем-то приятном. Лучше сделать меньше, но правильно!

Внимательно читайте условия каждого задания. Прежде чем обводить ответ в бланке, еще раз прочитайте условие. Это позволит не допустить досадной ошибки, например, внесения не конечного, а промежуточного ответа.

Не оставляйте заданий без ответа. Если вы понимаете, что с этой задачей вам не справиться, исключите очевидно неправильные варианты и выберите наиболее вероятный. А если времени совсем мало, поставьте отметку в любом варианте, полагаясь на свою удачу.

Выясните, как правильно заполнить бланк ответов. Чтобы не потерять драгоценные баллы, ответы нужно переносить правильно! Заранее ознакомьтесь с инструкцией заполнения бланка, выясните, как правильно исправить поставленную отметку.

Проанализируйте критерии оценки заданий с развернутым ответом. За последние сложные задания можно получить 16 баллов из максимальных 60. Согласитесь, это весомый аргумент, поэтому стоит хотя бы попытаться их решить!

Во время подготовки ознакомьтесь с критериями и схемами оценивания заданий ВНО предыдущих лет, попробуйте выполнить задание и проанализируйте работу. Этот анализ поможет понять, сколько баллов можно получить на каждом этапе, и как получить максимум.

"Не волнуйтесь! Верьте в собственные силы, вдумчиво читайте условия задания и не спешите! И у вас все получится!" - посоветовали напоследок эксперты.

Уровни внешнего независимого оценивания по математике - разные

В 2022 году учащиеся могут выбрать один из двух вариантов экзамена - профильный или уровень стандарта. Их принципиальное отличие состоит в том, что:

ВНО уровня стандарта составляют учни, изучавшие математику на соответствующем уровне. Результат экзамена будет засчитан как результат ГИА, но во время приема в учреждения высшего образования он не учитывается.

ВНО профильного уровня должны выбрать ученики, которые планируют поступать в ЗВО (и этот предмет является конкурсным для выбранной специальности), и школьники, которые изучали математику на профильном уровне. Именно результат выполнения всех заданий экзамена будет учитываться, как конкурсный балл для поступления.

Итак, выбор тестирования зависит от уровня изучения математики в школе и планов по поступлению в вуз. Чтобы решить, какой именно вариант тестирования вам понадобится, нужно ознакомиться с перечнем конкурсных предметов выбранного вуза.

Когда будет ВНО 2022

Регистрация на тестирование будет проводиться с 1 февраля по 9 марта 2022 года. До 29 апреля зарегистрированные участники тестирования смогут скачать онлайн-пропуск на ВНО.

Тестирование основной сессии ВНО-2022 будет проходить с 23 мая по 17 июня.

Результаты тестирования будут размещены на информационных страницах участников до 30 июня.