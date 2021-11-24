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Правила проведения ВНО изменены: решение Кабмина

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Киев, Среда 24 ноября 2021 15:47
Правила проведения ВНО изменены: решение Кабмина Фото: в Украине обновили правила проведения ВНО (freepik.com)
Автор: Анастасия Рокитна

Кабинет министров Украины принял изменения в порядок проведения внешнего независимого оценивания. Изменения позволят документу соответствовать новым реалиям проведения экзамена, в том числе и в условиях карантина.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Министерства образования и науки.

Также определен механизм привлечения представителей учреждений к проведению тестирования и других испытаний с использованием организационно-технологических процессов ВНО.

Так, решением изложено в новой редакции общий порядок проведения внешнего независимого оценивания в целях приведения его в соответствие с законом "О полном общем среднем образовании".

Сообщается, что порядок определяет основные принципы подготовки и проведения ВНО с целью обеспечения права лиц на равный доступ к образованию и/или контроля соответствия результатов обучения государственным требованиям.

Напомним, Министерство образования и науки Украины утвердило график подготовки и проведения внешнего независимого оценивания (ВНО) 2022 года.

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