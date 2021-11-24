Правила проведения ВНО изменены: решение Кабмина

Кабинет министров Украины принял изменения в порядок проведения внешнего независимого оценивания. Изменения позволят документу соответствовать новым реалиям проведения экзамена, в том числе и в условиях карантина.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на пресс-службу Министерства образования и науки .

Также определен механизм привлечения представителей учреждений к проведению тестирования и других испытаний с использованием организационно-технологических процессов ВНО.

Так, решением изложено в новой редакции общий порядок проведения внешнего независимого оценивания в целях приведения его в соответствие с законом "О полном общем среднем образовании".

Сообщается, что порядок определяет основные принципы подготовки и проведения ВНО с целью обеспечения права лиц на равный доступ к образованию и/или контроля соответствия результатов обучения государственным требованиям.