Як успішно скласти ЗНО з математики: 12 важливих порад

У 2022 році на виконання тестової роботи відведено 180 хвилин, загальна кількість завдань - 32.

Максимальний результат, який можна отримати за складання тестування, дорівнює:

40 тестовим балам для ЗНО рівня стандарту;

62 тестовим балам для ЗНО профільного рівня.

Сертифікаційна робота містить завдання чотирьох форм:

1. Завдання з вибором однієї правильної відповіді (№1-16). У кожному завданні потрібно обрати один правильний варіант із запропонованих 4-х або 5-ти варіантів відповіді (оцінюється в 1 бал). Зверніть увагу! Якщо у бланку відповідей вказано неправильну відповідь, більше однієї відповіді або декілька варіантів відповідей, завдання оцінюється в 0 балів.

2. Завдання на встановлення відповідності ("логічні пари") (№17-20). Сенс завдання полягає у встановленні відповідності між інформацією, розміщеною у стовпчиках, позначених цифрами (ліворуч) і буквами (праворуч). Кожна правильно встановлена відповідність оцінюється в 1 бал. Якщо зроблено більше однієї позначки в рядку та/або колонці, або не вказано жодної правильної відповідності, завдання оцінюється в 0 балів.

3. Завдання відкритої форми з короткою відповіддю (№21-29):

структуровані завдання відкритої форми з короткою відповіддю (№21-24). Ці завдання передбачають розв’язування задачі та мають основу й дві частини. Кожна правильна відповідь оцінюється в 1 бал, а якщо обидві відповіді неправильні, або завдання не виконано, ви отримаєте 0 балів;

неструктуроване завдання відкритої форми з короткою відповіддю (№25-29). За правильне розв’язування кожної задачі ви отримаєте 2 бали.

4. Завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю (№30-32). Розв'язування задач у завданнях №30, 32 оцінюється від 0 до 6 балів, а у завданні № 31 - від 0 до 4 балів. Завдання вважається виконаним, якщо у бланку відповідей наведено, проілюстровано (рисунками, графіками) та обґрунтовано всі етапи розв'язання з посиланням на математичні факти.

Також варто врахувати, що завдання, розв'язані у чернетці, не перевіряються та не враховуються.

Поради від експертів, як успішно скласти ЗНО

Експерти рекомендують не залишати вивчення правил та формул "на потім", записувати у зошит свої типові помилки та найбільш підступні математичні факти, які ви постійно забуваєте.

Аби вкластися у відведені 180 хвилин, слід визначити пріоритети та розподілити час на виконання завдань. Наприклад, під час проведення самостійних тестувань, аналогічних справжньому іспиту, можна виділити:

40 хвилин - на тести;

20 хвилин - на встановлення відповідностей;

40 хвилин - на завдання відкритої форми з короткою відповіддю;

70 хвилин - на завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю;

10 хвилин - на перенесення результатів у бланк відповідей.

Дотримання дедлайну під час підготовки до ЗНО дозволить ефективно керувати часом на іспиті.

Як не втратити рівновагу на тестуванні та використати весь потенціал знань та навичок

Спочатку виконуйте найлегші завдання. Це знизить рівень хвилювання та додасть впевненості у власних силах із перших хвилин тестування.

Думайте про те завдання, яке ви виконуєте саме зараз. Не зосереджуйтеся на тому, як ви відповіли на попереднє запитання або зможете відповісти на наступні. Максимальна концентрація - тут і зараз!

Не зациклюйтеся на одному завданні. Якщо воно здається легким, але протягом 2-3 хвилин не виникає жодної ідеї щодо його розв’язання, переключіться на наступне. До нього ви зможете повернутися та поміркувати довше, якщо у вас залишиться час.

Тренуйте память, намагайтеся за можливості мінімізувати мисленнєві зусилля.

Уважно перевіряйте всі варіанти. Іноді правильну відповідь можна легко знайти, використовуючи метод виключення.

Використовуйте різні способи розв'язання. Якщо ви не знаєте, як розв'язати завдання традиційним способом, спробуйте схитрувати та застосувати той, яким ви володієте.

Не заводьте себе у глухий кут. Після виконання певної кількості завдань відпочиньте та перемкніть увагу - подивіться у вікно, подумайте про щось приємне. Краще зробити менше, але правильно!

Уважно читайте умови кожного завдання. Перш ніж обводити відповідь у бланку, ще раз прочитайте умову. Це дозволить не припуститися прикрої помилки, наприклад, внесення не кінцевої, а проміжної відповіді.

Не залишайте завдань без відповіді. Якщо ви розумієте, що з цим завданням вам не впоратися, виключіть очевидно неправильні варіанти та оберіть найвірогідніший. А якщо часу зовсім обмаль, поставте позначку у будь-якому варіанті, покладаючися на свою вдачу.

З'ясуйте, як правильно заповнити бланк відповідей. Аби не втратити дорогоцінні бали, відповіді потрібно переносити правильно! Заздалегідь ознайомтеся з інструкцією заповнення бланку, з'ясуйте, як правильно виправити поставлену позначку.

Проаналізуйте критерії оцінювання завдань із розгорнутою відповіддю. За останні найскладніші завдання можна отримати 16 балів із максимальних 60. Погодьтеся, це вагомий аргумент, тож варто хоча б спробувати їх розв'язати!

Під час підготовки ознайомтеся з критеріями та схемами оцінювання завдань ЗНО попередніх років, спробуйте виконати завдання та проаналізуйте роботу. Цей аналіз допоможе зрозуміти, скільки балів можна отримати на кожному етапі, та як отримати максимум.

"Не хвилюйтеся! Вірте у власні сили, вдумливо читайте умови завдання та не поспішайте! І у вас все вийде!" - порадили наостанок експерти.

Рівні зовнішнього незалежного оцінювання з математики - різні

У 2022 році учні можуть обрати один із двох варіантів іспиту - профільний або рівень стандарту. Їх принципова відмінність полягає в тому, що:

ЗНО рівня стандарту складають учні, які вивчали математику на відповідному рівні. Результат іспиту буде зараховано як результат ДПА, але під час прийому до закладів вищої освіти він не враховується.

ЗНО профільного рівня мають обрати учні, які планують вступати до ЗВО (і цей предмет є конкурсним для обраної спеціальності), та школярі, які вивчали математику на профільному рівні. Саме результат виконання всіх завдань іспиту буде враховуватися, як конкурсний бал для вступу.

Отже, вибір тестування залежить від рівня вивчення математики у школі та планів щодо вступу до вишу. Аби вирішити, який саме варіант тестування вам знадобиться, потрібно ознайомитися з переліком конкурсних предметів обраного вишу.

Коли буде ЗНО 2022

Реєстрація на тестування проводитиметься з 1 лютого по 9 березня 2022 року. До 29 квітня зареєстровані учасники тестування зможуть завантажити онлайн-перепустку на ЗНО.

Тестування основної сесії ЗНО-2022 відбуватиметься з 23 травня по 17 червня.

Результати тестування будуть розміщені на інформаційних сторінках учасників до 30 червня.