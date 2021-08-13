Успенский пост 2021: что запрещено делать и что можно есть

Успенский пост начинается уже 14 августа и продлиться до 27 числа. По своей строгости двухнедельный летний пост сравнивают с Великим постом, который соблюдают перед Пасхой.
Какие ограничения действуют во время главного Успенского поста, и что можно есть в это время - читайте в материале Styler.
Успенский пост установлен в честь праздника Успения Пресвятой Богородицы, который отмечается 28 августа и посвящен воспоминанию кончины Божией Матери.
Отметим, что по традиции 14 августа совершается освящение меда нового сбора.
Напомним, в августе проходит Медовый, Яблочный и Ореховый Спас. Даты праздников.
Ранее мы писали о календаре церковных праздников и постов на август 2021 года.