Успенський піст 2024: що можна і що не можна робити

Коли Успенський піст за новим календарем

Після переходу на новий календар дати свят змістилися. Через це у 2024 році православні віряни в Україні будуть постити з 1 по 14 серпня. За старим календарем Успенський піст починався 14 серпня і закінчувався 27-го.

Цей піст присвячений до свята Успіння Пресвятої Богородиці, матері Ісуса Марії. Важливо розуміти, що це свято відзначає не смерть, а благодатний перехід від земного життя до вічного, небесного.

Згідно з церковними архівами, перші згадки про цей піст датовані V століттям, що свідчить про давню традицію обмеження в їжі перед святом.

Що не можна робити у піст

Існують і заборони - те, що не можна робити в Успенський піст. А саме:

Сваритися чи пліткувати

Лаятися, лихословити

Відмовляти нужденним у допомозі

Ображати близьких і ображатися самому.

У піст не можна святкувати весілля, адже будь-яке одруження без вінчання нічого не означає, а жоден храм у період посту не проведе такий ритуал. Жодної суворої заборони на реєстрацію шлюбу в Успенський піст немає, якщо вона буде тихою і скромною, але святкування весілля доведеться перенести. Також заборонені будь-які гучні гуляння і розважальні заходи.

Правила посту

За суворістю Успенський піст можна порівняти лише з Великим постом. У цей період вірянам слід повністю утримуватися від їжі тваринного походження, молочних продуктів, риби та морепродуктів.

У понеділок, середу та п’ятницю можна їсти рослинні страви без олії та теплового оброблення, а у вівторок і четвер дозволяється гаряча (термічно оброблена) їжа. На вихідних, окрім гарячої їжі, допускається вино, а в Преображення Господнє, він же Яблучний Спас, можна їсти рибу.

Варто зазначити, що такі суворі правила посту актуальні лише для ченців. Віряни ж можуть скласти посильний календар харчування самостійно або ж спільно зі своїми духівниками.

Успенський піст не варто тримати людям із хронічними хворобами, військовим, людям похилого віку, вагітним і жінкам, що годують, дітям і всім, кому піст може нашкодити.