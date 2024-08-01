Успенский пост 2024: что можно и что нельзя делать

Когда Успенский пост по новому календарю

После перехода на новый календарь даты праздников сместились. Поэтому в 2024 году православные верующие в Украине будут поститься с 1 по 14 августа. По старому календарю Успенский пост начинался 14 августа и заканчивался 27-го.

Этот пост посвящен празднику Успения Пресвятой Богородицы, матери Иисуса Марии. Важно понимать, что этот праздник отмечает не смерть, а благодатный переход от земной жизни к вечной, небесной.

Согласно церковным архивам, первые упоминания об этом посте датированы V веком, что свидетельствует о давней традиции ограничения в еде перед праздником.

Что нельзя делать в пост

Существуют и запреты - то, что нельзя делать в Успенский пост. А именно:

Ссориться или сплетничать

Ругаться, злословить

Отказывать нуждающимся в помощи

Обижать близких и обижаться самому.

В пост нельзя праздновать свадьбу, ведь любая женитьба без венчания ничего не означает, а ни один храм в период поста не проведет такой ритуал. Никакого строгого запрета на регистрацию брака в Успенский пост нет, если он будет тихим и скромным, но празднование свадьбы придется перенести. Также запрещены какие-либо громкие гуляния и развлекательные мероприятия.

Правила поста

По строгости Успенский пост можно сравнить только с Великим постом. В этот период верующим следует полностью воздерживаться от еды животного происхождения, молочных продуктов, рыбы и морепродуктов.

В понедельник, среду и пятницу можно есть растительные блюда без масла и тепловой обработки, а во вторник и четверг разрешается горячая (термически обработанная) пища. На выходных, кроме горячей пищи, допускается вино, а в Преображение Господне, он же Яблочный Спас, можно есть рыбу.

Следует отметить, что такие строгие правила поста актуальны только для монахов. Верующие же могут составить посильный календарь питания самостоятельно или совместно со своими духовниками.

Успенский пост не стоит держать людям с хроническими болезнями, военным, старикам, беременным и кормящим женщинам, детям и всем, кому пост может навредить.