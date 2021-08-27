Успение Пресвятой Богородицы: традиции и самые строгие запреты

Успение Пресвятой Богородицы отмечается ежегодно 28 августа. В народе этот праздник называют Приснодевы Марии или Первой Пречистой. Успение Пресвятой Богородицы относится к числу двенадцати самых крупных христианских праздников.
Что это за праздник, какие существуют традиции и строгие запреты в этот день – читайте в материале ниже.
День Успения Пресвятой Богородицы – это день окончания земной жизни Святой Девы Марии, матери Иисуса Христа. Успение – означает мирный уход из земной жизни.
За три дня до смерти Святой Девы Марии ей явился архангел Гавриил и предупредил, что дни земной жизни ее сочтены и ей скоро придется перейти в жизнь небесную. В знак своих слов он подарил ей пальмовую ветвь.
В день смерти Святой Девы Марии все апостолы собрались в Иерусалиме, чтобы проститься и совершить обряд погребения. По преданиям, Иисус Христос в сопровождении душ праведников и архангелов сошел на землю и унес тело и душу матери на небеса.
28 августа заканчивается Успенский пост и по традиции в этот день верующие посещают церковь. Для освящения несут семена и колоски пшеницы из нового урожая. Также в этот день принято ставить свечи за родных и близких, и обязательно помолиться за здоровье.
На Успение накрывают пышный стол и пекут свежий хлеб из муки нового урожая. В этот день принято солить на зиму капусту, помидоры и огурцы. Также в этот день начинают собирать лесные и грецкие орехи.
Какая погода на Успение – такой будет и осень
Хорошая погода – бабье лето будет прохладным и дождливым
Радуга в этот день – к теплой осени
Туман утром – к богатому урожаю грибов
Иней утром – быстро наступят холода
Много паутин – зима будет с морозами и почти без снега
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