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Успіння Пресвятої Богородиці: традиції і найсуворіші заборони

Автор: Анна Шиканова

Успіння Пресвятої Богородиці відзначається щорічно 28 серпня. У народі це свято називають Приснодіви Марії або першої Пречистої. Успіння Пресвятої Богородиці належить до числа дванадцяти найбільших християнських свят.

Що це за свято, які існують традиції та суворі заборони в цей день – читайте в матеріалі нижче.

День Успіння Пресвятої Богородиці - це день закінчення земного життя Святої Діви Марії, Матері Ісуса Христа. Успіння - означає мирний відхід із земного життя.

За три дні до смерті Святої Діви Марії їй з'явився архангел Гавриїл і попередив, що дні земного життя її полічені і їй скоро доведеться перейти в життя небесне. На знак своїх слів він подарував їй пальмову гілку.

У день смерті Святої Діви Марії всі апостоли зібралися в Єрусалимі, щоб попрощатися і зробити обряд поховання. За переказами, Ісус Христос у супроводі душ праведників і архангелів зійшов на землю і забрав тіло і душу матері на небеса.

Традиції на Успіння

28 серпня закінчується Успенський піст і за традицією в цей день віряни відвідують церкву. Для освячення несуть насіння і колоски пшениці з нового врожаю. Також в цей день заведено ставити свічки за рідних і близьких, і обов'язково помолитися за здоров'я.

На Успіння накривають пишний стіл і печуть свіжий хліб з борошна нового врожаю. У цей день заведено солити на зиму капусту, помідори та огірки. Також в цей день починають збирати лісові та волоські горіхи.

Що категорично не можна робити в цей день

  • Не можна сваритися і конфліктувати з рідними та близькими
  • Не можна відмовляти в допомозі - потрібно виконати прохання
  • Не можна ходити босоніж по росі - вважається, що на ранковій траві сльози Пресвятої Богородиці й можна накликати на себе хвороби та біди
  • Не можна в цей день надягати старе або незручне взуття, це приверне труднощі та проблеми
  • Незаміжнім рано вранці не можна ні з ким розмовляти - поки вона вмиється холодною водою
  • Не можна брати в руки гострі предмети. Хліб потрібно ламати руками
  • Не можна займатися домашніми справами - прибиранням, пранням і шиттям
  • Не можна розводити багаття - це може залучити біду

Народні прикмети на Успіння

Яка погода на Успіння - такою буде й осінь

Гарна погода - бабине літо буде прохолодним і дощовим

Веселка в цей день - до теплої осені

Туман вранці - до багатого врожаю грибів

Іній вранці - швидко настануть холоди

Багато павутин - зима буде з морозами та майже без снігу

Нагадаємо, раніше ми писали про те, коли будемо відзначати Горіховий спас і що потрібно встигнути зробити.

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