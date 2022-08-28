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Успение Пресвятой Богородицы: суть праздника, что нельзя делать в этот день, приметы

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Воскресенье 28 августа 2022 06:02
Успение Пресвятой Богородицы: суть праздника, что нельзя делать в этот день, приметы Какой сегодня праздник (Getty Images)
Автор: Styler

Успение Пресвятой Богородицы отмечается каждый год в конце лета в один и тот же день – 28 августа.

Что можно делать, а что нет в этот праздник, у кого именины - читайте в материале Styler.

Согласно святому Писанию, о скорой кончине Деву Марию, которая вернулась в Иерусалим из Эфеса, чтобы быть ближе к месту, где нашел покой Иисус Христос, оповестил архангел Гавриил. Она успела сделать лишь некоторые приготовления и умерла.

На похороны собралось много народу, были здесь и все апостолы, кроме Фомы. Поскольку он не успел попрощаться с Богоматерью, то ему разрешили открыть гроб и поклониться святым мощам. Но Фома увидел там лишь плащаницу, а тело исчезло. Это событие говорило само за себя: Матерь Божия вознесена на небо в теле и воссоединилась с Богом. В подтверждение догадок апостолов Пресвятая Богородица явилась им со словами: "Радуйтесь! Я с вами во все дни!".

Суть праздника Успения заключается в том, чтобы почтить память Божией Матери Иисуса Христа, вспомнив о ее мирной смерти и вознесении на небо спустя три дня после своей кончины.

Что нужно сделать в этот день

К этой дате обычно подходит к финишу жатва, поэтому в церкви освящали колоски и зерно нового урожая, а также хлеб. Окропить святой водой в этот день можно и другие продукты: мед, орехи, фрукты, баранину. Также следует поставить свечку и помолиться о здравии родных.

Накануне Успения завершалось двухнедельное говение, поэтому после Успенского поста уже можно было побаловать домочадцев разносолами и накрывать щедрый стол.

На Успение было принято браться за квашение и засолку. Заготовку на зиму делали из разных овощей: капусты, огурцов, томатов, кабачков. Также занимались сбором грибов и орехов.

Народные приметы этого дня

  • Какая будет погода на Первую Пречистую, такой жди и осени.
  • Если на Успение небо разукрасила радуга, то осень порадует теплом.
  • Много паутины на Первую Пречистую предвещает морозную и малоснежную зиму.
  • Если на Успение увидеть иней, это сулит холодную осень и ранние морозы.
  • Туман на Успение Пресвятой Богородицы обещает, что впереди еще будет много теплых деньков, а грибы порадуют хорошим урожаем.

Что нельзя делать в праздник

В этот праздник запрещено сквернословить, кричать, ссориться с близкими или друзьями, желать людям зла.

Запрещено употреблять алкоголь, можно только половину бокала церковного вина.

Нельзя в праздник Успения Богородицы отказывать в помощи –надо приложить усилия, чтобы исполнить просьбу.

В этот день не стоит ходить босяком – особенно по росе, верили, что она символизирует слезы Матери Божьей.

Не пользовались в этот день ножами и другими колющими и режущими вещами, поэтому хлеб, к примеру, просто ломали руками.

Напомним, ранее мы рассказывали, когда отметим Ореховый Спас и что нельзя делать.

А также перед этим мы публиковали церковный календарь на сентябрь 2022 года, с указанием важных дат.

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