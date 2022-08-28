ua ru
Нд, 28 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Успіння Пресвятої Богородиці: суть свята, що не можна робити в цей день, прикмети

Новость на русском →
Неділя 28 серпня 2022 06:02
Успіння Пресвятої Богородиці: суть свята, що не можна робити в цей день, прикмети Яке сьогодні свято (Getty Images)
Автор: Styler

Успіння Пресвятої Богородиці відзначається щороку в кінці літа в один і той же день - 28 серпня.

Що можна робити, а що ні в це свято, у кого іменини - читайте у матеріалі Styler.

Згідно зі Святим Писанням, про швидку кончину Діву Марію, яка повернулася в Єрусалим з Ефеса, щоб бути ближче до місця, де знайшов спокій Ісус Христос, сповістив архангел Гавриїл. Вона встигла зробити лише деякі приготування і померла.

На похорон зібралося багато народу, були тут і всі апостоли, крім Фоми. Оскільки він не встиг попрощатися з Богоматір, то йому дозволили відкрити труну і поклонитися святим мощам. Але Фома побачив там лише плащаницю, а тіло зникло. Ця подія говорила сама за себе: Матір Божа вознесена на небо в тілі і возз'єдналася з Богом. На підтвердження припущень апостолів Пресвята Богородиця з'явилася їм зі словами: "Радійте! Я з вами в усі дні!".

Суть свята Успіння полягає в тому, щоб вшанувати пам'ять Божої Матері Ісуса Христа, згадавши про її мирну смерть і вознесіння на небо через три дні після своєї смерті.

Що потрібно зробити в цей день

До цієї дати зазвичай добігають фінішу жнива, тому в церкві освячували колоски і зерно нового врожаю, а також хліб. Окропити святою водою в цей день можна і інші продукти: мед, горіхи, фрукти, баранину. Також слід поставити свічку і помолитися за здоров'я рідних.

Напередодні Успіння завершувалося двотижневе говіння, тому після Успенського посту вже можна було побалувати домочадців різносолами і накривати щедрий стіл.

На Успіння було заведено братися за квашення і засолювання. Заготівлю на зиму робили з різних овочів: капусти, огірків, томатів, кабачків. Також займалися збором грибів і горіхів.

Народні прикмети цього дня

  • Яка буде погода на першу Пречисту, такий чекай і осені.
  • Якщо на Успіння небо прикрасила Веселка, то осінь порадує теплом.
  • Багато павутини на першу Пречисту віщує морозну і малосніжну зиму.
  • Якщо на Успіння побачити іній, це обіцяє холодну осінь і ранні морози.
  • Туман на Успіння Пресвятої Богородиці обіцяє, що попереду ще буде багато теплих днів, а гриби порадують хорошим урожаєм.

Що не можна робити в свято

У це свято заборонено лихословити, кричати, сваритися з близькими або друзями, бажати людям зла.

Заборонено вживати алкоголь, можна тільки половину келиха церковного вина.

Не можна в свято Успіння Богородиці відмовляти в допомозі –треба докласти зусиль, щоб виконати прохання.

У цей день не варто ходити босими - особливо по росі, вірили, що вона символізує сльози матері Божої.

Не користувалися в цей день ножами та іншими колючими і ріжучими речами, тому хліб, наприклад, просто ламали руками.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, коли відзначимо Горіховий Спас і що не можна робити.

А також перед цим ми публікували церковний календар на вересень 2022 року, із зазначенням важливих дат.

Читайте РБК-Україна в Google News
Свята в Україні
LITE
10 ознак того, що цей чоловік вас руйнує і марнує ваше життя
10 ознак того, що цей чоловік вас руйнує і марнує ваше життя