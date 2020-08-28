Успение Пресвятой Богородицы 28 августа: что строго запрещено делать, главные приметы

Успение Пресвятой Богородицы является большим двунадесятым праздником (фото: facebook)

В день Успения Пресвятой Богородицы 28 августа вспоминают про переход Божьей Матери в вечную жизнь

28 августа украинцы отпразднуют большой праздник - Успение Пресвятой Богородицы. Он посвящен переходу Божьей Матери из земного существования (успению) в вечную жизнь, где она воссоединилась со своим сыном Спасителем.

Успение принадлежит к двунадесятым - двенадцати самым большим после Пасхи праздникам. Согласно преданию, в этот день апостолы, проповедовавшие в различных странах, чудесным образом собрались в Иерусалиме. Здесь они простились и совершили погребение Девы Марии. Про какие традиции, приметы запреты этого дня важно помнить - читайте в материале Styler.

Главные традиции Успения Пресвятой Богородицы

В этот день, согласно давним традициям, люди приносили в храм колосья и зерна. Урожай освящали, но на поле оставался один снопик. Его нужно было перевязать лентой, приговаривая "Дай Бог, чтобы на следующий год был щедрый урожай!"

В народе Успение называют Первой (Большой) Пречистой. На этот период приходится сбор фруктов и посев озимых. А в некоторых областях Украины этот день носил название Обжинки. Ведь к этому дню заканчивалась жатва. Существовал также обычай последние дожиночные снопы с полей приносить домой. Верили, что в снопах прятались "хлебные духи" - полевики. Такой сноп дома ставили на самое почетное место - под образами и называли Именинником. Часто его хранили до Нового года.

Также 28 августа начинается осенний Мясоед после Успенского поста, который закончился днем ранее. С этого дня было разрешено играть свадьбы и венчаться. Интересно, что незамужним девушкам в этот день стоило воздержаться от общения с кем бы то ни было.

В народе верили, что нельзя ходить по росе босиком 28 августа, это не к добру. Считалось, что капли воды символизируют слезы Богородицы.

Но и натереть мозоль в этот день считалось не к добру. В народе верили, что если с вами такое приключилось 28 августа, вас ждет нелегкая жизнь в будущем.

Что строго запрещено делать на Успение Пресвятой Богородицы

28 августа нельзя ругаться, сквернословить и желать кому-либо зла. Считается, что этим можно накликать беду.

Стоит воздержаться от распития алкогольных напитков, но разрешается немного красного церковного вина.

Нельзя втыкать в землю ничего острого, как и брать в руки режущие и колющие предметы.

А незамужним девушкам на Пречистую нельзя стричься

Народные приметы 28 августа

В этот день внимательно следили за природой и предсказывали погоду на будущее:

теплый день означал, что бабье лето будет прохладным;

если вы заметили иней, готовьтесь к быстрому наступлению холодной осени;

а если в небе появилась радуга, осень будет очень теплой;

туман в этот день предвещал богатый урожай грибов.

Также считалось, что если незамужняя девушка до Покровы не найдет себе пару, она промается "в девках" аж до весны.

Ранее мы писали, про сильную молитву на Успение Богородицы, которая поможет исполнить самые заветные желания.

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