Не успели в больницу: в Днепре мужчина принял роды у жены прямо на дороге (видео)

В Днепре женщина родила ребенка в автомобиле. При этом роды принимал ее муж, который не успел довести свою возлюбленную в роддом. Патрульные заметили автомобиль на проспекте Героев около 4 часов утра и предложили свою помощь.

Когда патрульные подошли к машине, которая стояла на аварийной сигнализации, то увидела новорожденного. Об этом сообщает патрульная полиции Днепропетровской области на своей странице в Facebook.

Патрульные сопроводили автомобиль с новорожденной девочкой и ее родителями в роддом. Правоохранители отметили, что с ребенком все хорошо.

Напомним, под Херсоном разгорелся скандал из-за того, что 36-летняя женщина умерла во время родов. Врачам также не удалось спасти ребенка. Родные умершей заявили, что медики допустили халатность.

Кроме того, местные жители говорят, что роженицу недосмотрели, потому что главврач больницы отмечал 25-летие своей свадьбы. У женщины это были не первые роды. У нее осталось две взрослых дочери.

Мы также писали о том, что в Кировоградской области ребенок умер после отказа делать кесарево сечение. Роженица мучилась 17 часов. Правоохранители заявили, что состава преступления нет. В роддоме сказали, что смерть ребенка была неизбежна.