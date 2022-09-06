Успел вынести только награды сына: в Харькове российская ракета уничтожила дом отца героя Небесной Сотни

Виталий Зубенко чудом выскочить из дома и единственное, что он спас от огня - медали своего сына. Дом выгорел практически полностью. Виталия приютят знакомые на некоторое время, но что будет дальше - пока неизвестно.

Фото: В Харькове оккупанты разрушили дом отца героя Небесной Сотни (Анна Черненко)

Кто такой Владислав Зубенко

Владислав Зубенко - житель Харькова, работал на Южной железной дороге. Он был участником Революции Достоинства приехал на Майдан в рыцарских доспехах. Там он вступил в ряды Сотни самообороны.

20 февраля он получил пулевое ранение на улице Институтской, когда щитом прикрывал раненых. Врачи и волонтеры более недели боролись за его жизнь, но, к сожалению, он скончался 28 февраля в больнице. Владиславу Зубенко, герою Небесной Сотни было всего 22 года.

Фото: Владислав Зубенко

21 ноября 2014 года он был удостоен звания Героя Украины - орденом "Золотой звезды". В 2015 году - медалью "За жертвенность и любовь к Украине".

Его именем назван поезд, аудитория в ВУЗе, где он учился, установлена мемориальная доска в Университете железнодорожного транспорта и учреждена стипендия.

Как можно помочь Виталию Зубенко

Номер карты Ощадбанк

4790700035295279

Счет Виталия для помощи

UA773515330000026002035901179 - IBAN

2574717770 - ІПН

Получатель - Виталий Зубенко.

Фото: Виталий Зубенко вынес из горящего дома только награды сына, героя Небесной Сотни (Евгений Титаренко)