Астролог назвал знаки Зодиака, которым очень повезет в июле

Астролог Павел Глоба в своем гороскопе на июль рассказал, какие знаки Зодиака окажутся самыми везучими. Согласно звездам, в новом месяце некоторые из знаков обретут настоящую любовь, будут путешествовать и начнут успешный проект. Среди счастливчиков – Львы, Близнецы, Девы, Скорпионы и Водолеи.

Июль для Близнецов будет счастливым месяцем. Ваше настроение будет всегда на высоте. Возможны небольшие проблемы с выбором деловых партнеров, но после тщательного взвешивания вам удастся сделать правильный выбор и заключить хорошую сделку. В этом месяце вы встретите свою вторую половинку – возможно это будет человек, которого вы давно знаете. Новые отношения, которые будут построены на длительной дружбе могут стать любовью всей жизни.

Благоприятные дни – 1, 5, 9, 13, 17, 22, 23, 28.

Неблагоприятные дни – 2, 12, 21, 30.

Львов ожидает насыщенный месяц, в котором смешаются большая прибыль по проектам или подписание удачного договора. Если вы решите завести блог или попробовать себя в любом другом деле – у вас это обязательно получится, нужно только приложить немного усилий. В этом месяце вас ждут путешествия, если не в далекое – то за город, но это будет так же весело и привнесет в вашу жизнь много радости. Если Лев не состоит в отношениях, то в июльском путешествии он встретит любовь всей своей жизни. Единственное что может все испортить – поспешность и неосторожность.

Благоприятные дни – 1, 5, 9, 17, 23, 29.

Неблагоприятные дни – 2, 16, 24, 26.

Астролог поведал, какие знаки Зодиака в июле найдут любовь

Девы будут проявлять активность во всех сферах жизни: в карьере, и в личной жизни. В семейных делах будет царить гармония. Одинокие представители знака могут познакомиться с парой в конце июля.

Благоприятные дни – 8, 11, 19, 21, 24, 29.

Неблагоприятные дни – 1, 9, 15, 18, 27, 28.

Июль станет для Скорпионов самым счастливым месяцем в 2019 году. Вас ждет успех во всех сферах: в карьере, личной жизни. Вас ждет путешествие и множество положительных эмоций. Избегайте стрессов – они могут плохо отразиться на вашем здоровье.

Благоприятные дни – 2, 11, 12, 24, 29, 31.

Неблагоприятные дни – 5, 13, 14, 19, 20, 23.

Водолеев ожидает удачный июль. В карьере вам лучше доделать старые проекты, нежели браться за новые. Личная жизнь сложится в июле хорошо: вы познакомитесь со своей второй половинкой. Вас ожидает много романтических дней.

Благоприятные дни – 5, 6, 13, 17, 22, 23.

Неблагоприятные дни – 1, 4, 11, 12, 20, 21.

Как сообщалось ранее, астролог Павел Глоба также назвал знаки Зодиака, которые обнищают в 2019 году.