Усього одна риса характеру визначає успіх у стосунках та кар'єрі: яка саме

Яка риса характеру є найважливішою

"Передбачуваність ґрунтується на надійності. Надійність, своєю чергою, це ступінь, в якому задовольняються очікування людини", - вважає фахівець.

З погляду стосунків надійність – це найміцніший клей. Надійна людина завжди пам'ятає, що і кому пообіцяла, а також усвідомлює, що обіцянки не мають термінів придатності.

Надійність - це почуття обов'язку перед іншою людиною, зрілість та передбачуваність. Саме вона зрештою забезпечує безпеку абсолютно будь-яких стосунків.

"Відсутність надійності може породити сприйняття егоцентризму, поверхневості, нездатності зосередитися, можливо навіть обману і нечесності. Простіше кажучи, люди, які ненадійні, можуть розглядатися як "небезпечні", - стверджує психолог.

Насправді людей, які не схильні ризикувати в різних сферах життя, набагато більше, ніж тих, хто готовий ставити на кон найдорожче.

"Вважається, що порушені очікування, тобто відсутність передбачуваності та надійності, лежать в основі тривожного моменту. І ті, хто не схильний до ризику, не зможуть довіряти ненадійній людині. Тому саме ця риса характеру напряму пов'язана з якістю стосунків та успіхом у кар'єрі ", - наголошує доктор Еверлі.

У чому проявляється надійність

Якщо ви хочете стати надійною людиною, то вам знадобиться самодисципліна та вироблення певних звичок. Це дозволить не лише вам відчувати впевненість у своїх діях, а й іншим людям – вважати вас надійною людиною.