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Усього одна риса характеру визначає успіх у стосунках та кар'єрі: яка саме

Усього одна риса характеру допомагає досягти успіху у стосунках (фото: freepik com)
Автор: Анна Шиканова

Кожна людина має безліч потреб, але серед них є лише одна, яка для багатьох стає справжнім фундаментом для будь-яких стосунків. Вона стосується передбачуваності та впевненості у завтрашньому дні – у тому, що вранці зійде сонце, транспорт приїде за графіком, колега не завалить проєкт, а близька людина не зрадить.

Яка риса характеру людини визначає успіх у стосунках, а також допомагає у багатьох життєвих сферах, розповів доктор психології Джордж Еверлі-молодший.

Яка риса характеру є найважливішою

"Передбачуваність ґрунтується на надійності. Надійність, своєю чергою, це ступінь, в якому задовольняються очікування людини", - вважає фахівець.

З погляду стосунків надійність – це найміцніший клей. Надійна людина завжди пам'ятає, що і кому пообіцяла, а також усвідомлює, що обіцянки не мають термінів придатності.

Надійність - це почуття обов'язку перед іншою людиною, зрілість та передбачуваність. Саме вона зрештою забезпечує безпеку абсолютно будь-яких стосунків.

"Відсутність надійності може породити сприйняття егоцентризму, поверхневості, нездатності зосередитися, можливо навіть обману і нечесності. Простіше кажучи, люди, які ненадійні, можуть розглядатися як "небезпечні", - стверджує психолог.

Насправді людей, які не схильні ризикувати в різних сферах життя, набагато більше, ніж тих, хто готовий ставити на кон найдорожче.

"Вважається, що порушені очікування, тобто відсутність передбачуваності та надійності, лежать в основі тривожного моменту. І ті, хто не схильний до ризику, не зможуть довіряти ненадійній людині. Тому саме ця риса характеру напряму пов'язана з якістю стосунків та успіхом у кар'єрі ", - наголошує доктор Еверлі.

У чому проявляється надійність

Якщо ви хочете стати надійною людиною, то вам знадобиться самодисципліна та вироблення певних звичок. Це дозволить не лише вам відчувати впевненість у своїх діях, а й іншим людям – вважати вас надійною людиною.

  • Не спізнюйтеся на зустрічі та побачення
  • Завжди виконуйте свої обіцянки. Краще пообіцяти менше та зробити більше. Пам'ятайте, що обіцянки не мають термінів придатності. Якщо ви не впевнені – пообіцяйте зробити все, що у ваших силах.
  • Намагайтеся не говорити негативно про людей за їхньою спиною. Їм все одно можуть передати ваші слова.
  • Ніколи не зраджуйте довіру іншої людини. Біль від зради триває все життя.
  • Пам'ятайте, що критика сама собі не є метою. Якщо потрібно критикувати, то надайте конструктивні пропозиції й робіть це, по можливості, віч-на-віч.
  • Уникайте непотрібних ризиків із руйнівними наслідками. Подумайте про те, що можете втратити - двічі.
  • Ніколи не жартуйте про чуже нещастя. Ніколи не робіть людину центром жарту чи розіграшу. Приниження надовго залишається у пам'яті.
  • Беріть відповідальність за свої вчинки. Не намагайтеся приховати помилку, це може призвести до більш серйозних наслідків, ніж те, що ви намагаєтеся приховати.
  • Дотримуйтесь своїх моральних принципів. Будьте чесні з людьми. Це набагато простіше, аніж потім згадувати напівправду чи спроби обману.

До речі, раніше ми писали про те, які сім ознак вказують на те, що ваші керують маніпулятори.

А ще розповідали про те, як правильно поводитись та розмовляти з тими, хто повернувся з війни.

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