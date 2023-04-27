Всего одна черта характера определяет успех в отношениях и карьере: какая именно

Какая черта характера является самой важной

"Предсказуемость основана на надежности. Надежность, в свою очередь, это степень, в которой удовлетворяются ожидания человека", - считает специалист.

С точки зрения отношений надежность - это самый прочный клей. Надежный человек всегда помнит, что и кому пообещал, а также осознает, что обещания не имеют сроков годности.

Надежность - это чувство долга перед другим человеком, зрелость и предсказуемость. Именно она в конечном итоге обеспечивает безопасность абсолютно любых отношений.

"Отсутствие надежности может породить восприятие эгоцентризма, поверхности, неспособности сосредоточиться, возможно, даже обмана и нечестности. Проще говоря, люди, которые ненадежны, могут рассматриваться как "небезопасные", - утверждает психолог.

На самом деле людей, которые не склонны рисковать в разных сферах жизни, намного больше, чем тех, кто готов ставить на кон самое дорогое.

"Считается, что нарушенные ожидания, то есть отсутствие предсказуемости и надежности, лежат в основе тревожного момента. И те, кто не склонен к риску, не смогут доверять ненадежному человеку. Так что именно эта черта характера напрямую связана с качеством отношений и успехом в карьере", - подчеркивает доктор Эверли.

В чем проявляется надежность

Если вы хотите стать надежным человеком, то вам понадобится самодисциплина и выработка определенных привычек. Это позволит не только вам чувствовать уверенность в своих действиях, но и другим людям - считать вас надежным человеком.