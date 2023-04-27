Усього одна риса характеру визначає успіх у стосунках та кар'єрі: яка саме
Кожна людина має безліч потреб, але серед них є лише одна, яка для багатьох стає справжнім фундаментом для будь-яких стосунків. Вона стосується передбачуваності та впевненості у завтрашньому дні – у тому, що вранці зійде сонце, транспорт приїде за графіком, колега не завалить проєкт, а близька людина не зрадить.
Яка риса характеру людини визначає успіх у стосунках, а також допомагає у багатьох життєвих сферах, розповів доктор психології Джордж Еверлі-молодший.
Яка риса характеру є найважливішою
"Передбачуваність ґрунтується на надійності. Надійність, своєю чергою, це ступінь, в якому задовольняються очікування людини", - вважає фахівець.
З погляду стосунків надійність – це найміцніший клей. Надійна людина завжди пам'ятає, що і кому пообіцяла, а також усвідомлює, що обіцянки не мають термінів придатності.
Надійність - це почуття обов'язку перед іншою людиною, зрілість та передбачуваність. Саме вона зрештою забезпечує безпеку абсолютно будь-яких стосунків.
"Відсутність надійності може породити сприйняття егоцентризму, поверхневості, нездатності зосередитися, можливо навіть обману і нечесності. Простіше кажучи, люди, які ненадійні, можуть розглядатися як "небезпечні", - стверджує психолог.
Насправді людей, які не схильні ризикувати в різних сферах життя, набагато більше, ніж тих, хто готовий ставити на кон найдорожче.
"Вважається, що порушені очікування, тобто відсутність передбачуваності та надійності, лежать в основі тривожного моменту. І ті, хто не схильний до ризику, не зможуть довіряти ненадійній людині. Тому саме ця риса характеру напряму пов'язана з якістю стосунків та успіхом у кар'єрі ", - наголошує доктор Еверлі.
У чому проявляється надійність
Якщо ви хочете стати надійною людиною, то вам знадобиться самодисципліна та вироблення певних звичок. Це дозволить не лише вам відчувати впевненість у своїх діях, а й іншим людям – вважати вас надійною людиною.
- Не спізнюйтеся на зустрічі та побачення
- Завжди виконуйте свої обіцянки. Краще пообіцяти менше та зробити більше. Пам'ятайте, що обіцянки не мають термінів придатності. Якщо ви не впевнені – пообіцяйте зробити все, що у ваших силах.
- Намагайтеся не говорити негативно про людей за їхньою спиною. Їм все одно можуть передати ваші слова.
- Ніколи не зраджуйте довіру іншої людини. Біль від зради триває все життя.
- Пам'ятайте, що критика сама собі не є метою. Якщо потрібно критикувати, то надайте конструктивні пропозиції й робіть це, по можливості, віч-на-віч.
- Уникайте непотрібних ризиків із руйнівними наслідками. Подумайте про те, що можете втратити - двічі.
- Ніколи не жартуйте про чуже нещастя. Ніколи не робіть людину центром жарту чи розіграшу. Приниження надовго залишається у пам'яті.
- Беріть відповідальність за свої вчинки. Не намагайтеся приховати помилку, це може призвести до більш серйозних наслідків, ніж те, що ви намагаєтеся приховати.
- Дотримуйтесь своїх моральних принципів. Будьте чесні з людьми. Це набагато простіше, аніж потім згадувати напівправду чи спроби обману.
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