Всего одна черта характера определяет успех в отношениях и карьере: какая именно
У каждого человека есть множество потребностей, но среди них есть всего одна, которая для многих становится настоящим фундаментом для любых отношений. Она касается предсказуемости и уверенности в завтрашнем дне - в том, что утром взойдет солнце, транспорт приедет по графику, коллега не завалит проект, а близкий человек не предаст.
Какая черта характера человека определяет успех в отношениях, а также помогает во многих жизненных сферах, рассказал доктор психологии Джордж Эверли-младший.
Какая черта характера является самой важной
"Предсказуемость основана на надежности. Надежность, в свою очередь, это степень, в которой удовлетворяются ожидания человека", - считает специалист.
С точки зрения отношений надежность - это самый прочный клей. Надежный человек всегда помнит, что и кому пообещал, а также осознает, что обещания не имеют сроков годности.
Надежность - это чувство долга перед другим человеком, зрелость и предсказуемость. Именно она в конечном итоге обеспечивает безопасность абсолютно любых отношений.
"Отсутствие надежности может породить восприятие эгоцентризма, поверхности, неспособности сосредоточиться, возможно, даже обмана и нечестности. Проще говоря, люди, которые ненадежны, могут рассматриваться как "небезопасные", - утверждает психолог.
На самом деле людей, которые не склонны рисковать в разных сферах жизни, намного больше, чем тех, кто готов ставить на кон самое дорогое.
"Считается, что нарушенные ожидания, то есть отсутствие предсказуемости и надежности, лежат в основе тревожного момента. И те, кто не склонен к риску, не смогут доверять ненадежному человеку. Так что именно эта черта характера напрямую связана с качеством отношений и успехом в карьере", - подчеркивает доктор Эверли.
В чем проявляется надежность
Если вы хотите стать надежным человеком, то вам понадобится самодисциплина и выработка определенных привычек. Это позволит не только вам чувствовать уверенность в своих действиях, но и другим людям - считать вас надежным человеком.
- Не опаздывайте на встречи и свидания
- Всегда выполняйте свои обещания. Лучше пообещать меньше и сделать больше. Помните, что у обещаний нет сроков годности. Если вы не уверены - пообещайте сделать все, что в ваших силах.
- Старайтесь не говорить негативно о людях за их спиной. Им все равно могут передать ваши слова.
- Никогда не предавайте доверие другого человека. Боль от предательства длится всю жизнь.
- Помните, что критика само себе не является целью. Если нужно критиковать, то предоставьте конструктивные предложения и делайте это, по возможности, с глазу на глаз.
- Избегайте ненужных рисков с разрушительными последствиями. Подумайте о том, что можете потерять - дважды.
- Никогда не шутите о чужом несчастье. Никогда не делайте человека центром шутки или розыгрыша. Унижение надолго остается в памяти.
- Берите на себя ответственность за свои поступки. Не пытайтесь скрыть ошибку, это может привести к более серьезным последствиям, че то, что вы пытаетесь скрыть.
- Следуйте своим моральным принципам. Будьте честны с людьми. Это намного проще, чем потом вспоминать полуправду или попытки обмана.
Кстати, ранее мы писали о том, какие 7 признаков указывают на то, что ваши управляют манипуляторы.
А еще рассказывали о том, как правильно вести себя и разговаривать с теми, кто вернулся с войны.