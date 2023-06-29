Усього одна проста і сувора правда про чоловіків: що потрібно знати кожній жінці

Жінки часто губляться у здогадах про справжнє відношення чоловіка. Вони схильні виправдовувати відсутність дзвінків та повідомлень зайнятістю, відсутність квітів – не романтичністю, а також сотні різних виправдань для різних ситуацій.

Але існує лише одна гірка правда про чоловіків, про яку повинна пам'ятати кожна жінка. Яка саме – розповіла письменниця Марія Хаккі на Intelligence.

Що про чоловіків потрібно знати всім жінкам

Якщо чоловік не завойовує жінку, значить вона йому не цікава. Якщо він зацікавлений у стосунках, зупинити його майже неможливо. Точніше - зупинити його може жінка твердим "ні", решта для нього не перешкода і не причина.

Чоловік за своєю природою мисливець і жінки, які беруть ініціативу у свої руки одразу, з перших хвилин знайомства, роблять лише гірше. Інстинкт не буде задоволений.

Відповісти взаємністю активній та наполегливій дами чоловік може. Але є величезний ризик, що серйозно він такі стосунки сприймати не стане і почне замислюватися, чи може він знайти когось краще. Чоловікові необхідно почуватися мисливцем, а чи не навпаки.

Чоловік не зацікавлений у стосунках

Багато жінок впевнені, що, побачивши, як у ньому зацікавлена жінка, чоловік проявить такий самий пристрасний інтерес у відповідь. Але є жорстока правда: будь-які витончені виправдання факту, що чоловік пасивний, будуть хибними.

Чоловік, який щиро хоче бути з жінкою, сам її добиватиметься. Якщо він не починає "полювати" і не виявляє жодної зацікавленості у можливих стосунках, жінці доведеться рано чи пізно змиритися: вона просто йому не цікава. Все просто.

Спочатку зацікавленість жінки може викликати у нього сплеск активності, але згодом все згасне. Якщо чоловік хоче бути із жінкою, його нічого не зупинить. Хіба сама жінка. Якщо не хоче - вона може хоч зірку йому з неба дістати, толку не буде.

Чоловіки думають не так, як жінки

Психологія чоловіка дуже відрізняється від жіночої. Усвідомивши, що він чогось хоче, він робить усе, щоб отримати бажане. Він не соромиться, не боїться завойовувати жінку, до якої його тягне.

Він може не відкритися відразу і не заявляти про свої почуття якийсь час прямо, але рано чи пізно він дасть зрозуміти, що ви йому подобаєтесь.

Так закладено природою, і чоловік сам робить свій перший крок. Він має тримати ситуацію під контролем. І намагається завоювати серце жінки, яка йому подобається. Так проявляється його мужність.

А як працює психологія жінок?

В них все інакше, і вони вміють знаходити причини, що їм щось потрібно чи не потрібно. Це стосується як матеріальних благ, а й особистих стосунків. Жінки знаходять пояснення і переконують себе, що хтось подобається чи не подобається. Чоловіки або відчувають потяг, або ні.

Якщо він упевнений, що він має хоча б шанс на стосунки, він почне "полювання" і докладе всіх зусиль, щоб бути поруч із ним.

Що жінкам потрібно ще знати

Попри те, що полювати починає чоловік, їй необхідно включитися в процес і бути відкритою до спілкування. Якщо вона зацікавлена у стосунках, то її сигнал чоловікові – бути милою та чуйною. Саме це призводить до чудових стосунків.

Якщо ж ні, то її холодність та байдужість швидко зведуть усі спроби чоловіка її завоювати на "ні". Чоловіки, як правило, дуже гостро сприймають відмову. Хоча вони її одержують значно частіше, ніж жінки.

Відстань не перешкода

Жінка може жити на іншому кінці світу, але зацікавлений чоловік знайде спосіб щодня нагадувати про свої почуття. Якщо чоловік не зацікавлений, він навіть не поворухне пальцем, незалежно від того, де ви знаходитесь.

Ви зустріли чоловіка, який вам сподобався? Він гарний собою, привітний, товариський? Він вам подобається, але романтичного інтересу не проявляє? Найімовірніше, він сприймає вас як друга.

Якщо жінка приваблює чоловіка, він не намагається приховати емоції та почуття. Він не поводиться з нею так, як звик спілкуватися з друзями. Він покаже, як багато вона для нього означає.

Якщо жінка подобається, він писатиме і дзвонитиме. Він запросить на побачення і говоритиме приємні речі. І не дозволить нікому та нічому завадити розвитку вашого спілкування. Чоловіки так влаштовані, і вони часом з нетерпінням чекають на шанс зробити перший крок.

Якщо чоловік не виявляє ініціативи, не варто брати його змором. Саме час відпустити цю історію та рухатися далі. Ви заслуговуєте на того, хто буде готовий доводити, що зацікавлений у вас так само сильно, як і ви в ньому.