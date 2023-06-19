Ось чому чоловік не кличе заміж: названі реальні причини

Стосунки складаються, у вас із партнером є почуття та взаєморозуміння, та й загалом – все добре. Але заміж він вас не кличе й оформлювати відносини офіційно явно не поспішає.

Чому чоловіки не поспішають узаконити стосунки з жінкою – читайте у матеріалі нижче.

Його все влаштовує

Найголовніша та основна причина, чому чоловік не робить пропозицію – його все влаштовує на даному етапі стосунків. Тобто йому з вами добре, зручно і змінювати щось він просто не бачить сенсу.

Існують інші причини, чому ваш партнер не кличе вас заміж. І вони прозаїчніші.

Чому чоловік не кличе заміж

Відсутність відповідальності

Для чоловіка офіційний шлюб принципово змінює рівень відповідальності. При сумісному проживанні він значно менше психологічно та юридично відповідає за жінку. Наприклад, він не повинен жінку утримувати чи ділити з нею якесь майно у випадку розставання.

Більш вільне становище для чоловіків комфортне і багато хто говорить про те, що "не хоче втратити свою свободу". Насправді це своєрідна площа для маневру – можна просто піти будь-якої миті.

Складність вибору

Укладання шлюбу – це зроблений вибір. Зрозуміло, що у разі невдачі можна оформити розлучення. Але для чоловіків таке рішення – це символічний жест, що він обирає цю жінку назавжди.

Якщо стосунки складаються не ідеально, а за плечима вже є гіркий досвід розлучення, то чоловікові важко сказати навіть самому собі – я обираю цю жінку супутницею всього свого життя. І вони не поспішають.

Відсутність вигоди

Ви вже живете якийсь час під одним дахом, і чоловік отримує все, що йому потрібно: допомога у господарських справах, підтримку, цікавий відпочинок удвох, фізичну близькість. Офіційна реєстрація шлюбу у цій ситуації нічого нового не додасть у житті чоловіка, хіба що додаткову відповідальність.

Саме тому багато жінок часто чують: "ми й так живемо, як сім'я, навіщо щось міняти".

Небажання заводити дітей

Офіційне укладання шлюбу часто передбачає наступне народження дитини. І чоловіки у цьому менш зацікавлені.

По-перше, природного потягу до гіпотетичних малюків у більшості чоловіків немає. А ось у жінок це закладено природою.

По-друге, чоловіки не мають комплексу віку. Він може стати батьком хоч у 18, хоч у 60 років. А ось у жінки "годинник цокає" - спочатку рано, потім пізно, а на свідомий продуктивний період відведено не так багато часу.

По-третє, матеріальне забезпечення. Чоловіки розуміють, що саме на нього ляже відповідальність за фінансове забезпечення всіх потреб дружини та дитини. Принаймні – на певному етапі, незадовго до народження дитини та одразу після.

Тому чоловік може не хотіти мати дітей чи бути не готовим до цього важливого кроку у своєму житті.

Навіщо щось міняти?

Чоловіки часто не потребують змін. Вони їх лякають і напружують. Їм подобається, коли все працює і "навіщо чіпати". Офіційна реєстрація шлюбу для чоловіка означає безглуздий і трудомісткий рух з незрозумілими бонусами.

Весілля

Багато чоловіків не хочуть пишне весілля і повідомляти весь світ про те, що він спить саме з цією жінкою в одному ліжку. І вони помилково вважають, що жінці потрібен не стільки шлюб, скільки саме шикарне весілля. Щоб було багато гостей, фата, сукня, весільна подорож тощо.

Мало того, чоловікам незручно зізнаватись, що до його планів не входить викинути купу грошей на урочистий захід. І тут питання не в скнарості, а раціональності.

Саме тому він всіляко уникає розмов про весілля та запевняє, що й так сильно вас любить.

Способи, які змусять чоловіка прийняти рішення про реєстрацію шлюбу, існують. Але шлюб, у який чоловіка втягують проти волі чи за допомогою хитрощів, не принесе щастя.

І влаштовувати міні-змагання, де хтось має виграти – безглуздо. Створити сім'ю повинні хотіти обидва партнери, тоді вона має шанс на щасливе майбутнє.