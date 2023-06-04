Усього одна причина, чому ви нещасливі в стосунках

Нещасливі стосунки можуть перетворювати ваше щоденне життя на справжню муку і навіть пекло. Ви страждаєте і не знаєте, як щось змінити чи вибратися з цієї ситуації. Але часто не усвідомлюєте, може, це і є ваша ціль - бути нещасливою (нещасливим) у стосунках?
Про такий парадокс розповіла психолог, сімейний консультант, сексолог Юлія Дамочкіна в Instagram.
"Якщо ви нещасливі в стосунках - це і є ваша ціль. Багато хто почне сперечатися: "Та ні, я хочу щастя та взаєморозуміння, просто мій партнер не чує. От якби не він, ми були б чудовою парою", - пише психолог.
Що ж треба, щоб стосунки були щасливими, гармонійними, сповнені взаєморозуміння?
"Якщо ціль людини - мати певний рівень доходу, її дії направлені на цей результат і вона його має. Якщо ціль - здоровʼя, вона для цього гарно харчується, спить та ходить до психолога. Якщо людина страждає або чогось не має - це і є її ціль. Страждання - наслідок небажання приймати рішення та діяти для їх втілення", - впевнена експертка.
Юлія радить замість того, щоб пояснювати собі складнощі та невдачі "важким минулим, емоційно холодними батьками та дитячими травмами" прийняти рішення. Достатньо сказати собі: "Окей, моє минуле не було солодким. Та я не можу його змінити. Але моє майбутнє - це повністю результат моїх рішень та дій".
Якщо ви дійсно готові до змін, вони настануть і ви будете готові прийняти їх. Інакше бути нещасливим у стосунках - ваш вибір і ваше рішення.
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