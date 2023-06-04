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Всего одна причина, почему вы несчастливы в отношениях

Психолог назвала причины несчастливых отношений (фото: freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Несчастливые отношения могут превращать вашу повседневную жизнь в настоящую муку и даже ад. Вы страдаете и не знаете, как что-либо изменить или выбраться из этой ситуации. Но часто не осознаете, может, это и есть ваша цель - быть несчастливым (несчастливой) в отношениях?

О таком парадоксе рассказала психолог, семейный консультант, сексолог Юлия Дамочкина в Instagram.

Причина того, что вы несчастливы - всего одна

"Если вы несчастливы в отношениях - это и есть ваша цель. Многие начнут спорить: "Да нет, я хочу счастья и взаимопонимания, просто мой партнер не слышит. Вот если бы не он, мы были бы отличной парой", - пишет психолог.

Что же нужно, чтобы отношения были счастливы, гармоничны, полны взаимопонимания?

Четыре маленьких, но важных, шага к счастью

  • Уметь контролировать свои эмоции и не срываться на любимого человека.
  • Благодарить за завтрак и ужин, за поддержку, за то, что нас выслушали.
  • Принимать партнера таким, как есть, без стремления изменить и улучшить.
  • Говорить о приятных вещах и комплименты, уделять внимание.

А вот эти вещи делают отношения несчастливыми

  • Вы или ваш партнер критикуете и обвиняете.
  • Требуете соответствовать ожиданиям и хотите изменить партнера для собственного удобства.
  • Вместо спокойного диалога устраивает ссоры.

Мы сами делаем отношения несчастливыми

"Если цель человека - иметь определенный уровень дохода, его действия направлены на этот результат и он его имеет. Если цель - здоровье, он для этого хорошо питается, спит и ходит к психологу. Если человек страдает или чего-то не имеет - это и есть его цель. Страдание - следствие нежелания принимать решения и действовать для их воплощения", - уверена эксперт.

Юлия советует вместо того, чтобы объяснять сложности и неудачи "тяжелым прошлым, эмоционально холодными родителями и детскими травмами" принять решение. Достаточно сказать себе: "Окей, мое прошлое не было сладким. Но я не могу его изменить. Но мое будущее - это полностью результат моих решений и действий".

Если вы действительно готовы к переменам, они наступят, и вы будете готовы принять их. Иначе быть несчастливым в отношениях - ваш выбор и ваше решение.

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