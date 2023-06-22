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Усього за хвилину. Названий найпростіший спосіб почистити молоду картоплю

Як почистити молоду картоплю (фото: freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

В Україні настав сезон молодої картоплі. Багато хто любить цю страву приправляти часником і кропом. Але не всі знають, як почистити цей овоч без особливих зусиль.

Як почистити коренеплоди від тоненької шкірки, розповіли на YouTube-каналі Техно Вигода.

Як легко почистити молоду картоплю

Для очищення овочів вам знадобиться лише один предмет – це шкребок для миття посуду (каструль, сковорідок).

Ця річ продається в будь-якому магазині чи супермаркеті і коштує копійки.

Візьміть картоплю і пошкребіть її, потім промийте холодною водою. Ось і все, тепер можна відварювати і насолоджуватися смачною стравою.

У чому користь молодої картоплі

Молода картопля містить багато вітамінів групи В, А, С, К. Також білки, вуглеводи, антиоксиданти, залізо, маній, фосфор, кальцій, він практично не містить жирів.

У молодій картоплі менше крохмалю, тому вона корисніша за стару.

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