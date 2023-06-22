Всего за минуту. Назван самый простой способ почистить молодую картошку

Как легко почистить молодой картофель

Для очистки овоща вам понадобится всего один предмет - это шкребок для мытья посуды (кастрюль, сковородок).

Эта вещь продается в любом магазине или супермаркете и стоит копейки.

Возьмите картофель и поскребите его, потом промойте холодной водой. Вот и все, теперь можно отваривать и наслаждаться вкуснейшим блюдом.

В чем польза молодой картошки

Молодой картофель содержит много витаминов группы В, А, С, К. Также белки, углеводы, антиоксиданты, железо, маний, фосфор, кальций, он практически не содержит жиров.

В молодом картофеле меньше крахмала, поэтому он полезнее старого.