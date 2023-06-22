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Всего за минуту. Назван самый простой способ почистить молодую картошку

Как почистить молодую картошку (фото: freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

В Украине наступил сезон молодой картошки. Многие обожают это блюдо приправлять чесноком и укропом. Но не все знают, как почистить этот овощ без особых усилий.

Как почистить корнеплоды от тоненькой шкурки, рассказали на YouTube-канале Техно Выгода.

Как легко почистить молодой картофель

Для очистки овоща вам понадобится всего один предмет - это шкребок для мытья посуды (кастрюль, сковородок).

Эта вещь продается в любом магазине или супермаркете и стоит копейки.

Возьмите картофель и поскребите его, потом промойте холодной водой. Вот и все, теперь можно отваривать и наслаждаться вкуснейшим блюдом.

В чем польза молодой картошки

Молодой картофель содержит много витаминов группы В, А, С, К. Также белки, углеводы, антиоксиданты, железо, маний, фосфор, кальций, он практически не содержит жиров.

В молодом картофеле меньше крахмала, поэтому он полезнее старого.

Читайте также, нужно ли чистить шампиньоны перед приготовлением.

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