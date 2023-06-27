Усього за годину. Найшвидший рецепт маринованих і хрустких огірків

Нині в Україні розпочався сезон огірків. Багато хто любить поласувати ними в маринованому вигляді. Для приготування закуски вам знадобиться лише година часу.
Рецепт огірків хрустких опублікували в Instagram Smakoluk.ua.
Візьміть тверді огірки та наріжте їх кружальцями. Товщина має бути приблизно один сантиметр. До овочів додайте решту інгредієнтів і добре перемішайте. Дайте їм постояти від 1 до 2 годин. Таку закуску можна зберігати в холодильнику до семи днів.
Також ми ділилися рецептом смачних сирних паличок за 20 хвилин.
А ще розповідали про те, як приготувати смачні часникові булочки на сковороді.