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Всего за час. Самый быстрый рецепт маринованных и хрустящих огурцов

Рецепт быстрых маринованных огурцов (instagram.com)
Автор: Styler

Сейчас в Украине начался сезон огурцов. Многие любят полакомиться ими в маринованном виде. Для приготовления закуски вам понадобится всего час времени.

Рецепт хрустящих огурцов опубликовали в Instagram Smakoluk.ua.

Список ингредиентов

  • 500-600 г огурцов
  • 2 зубчика чеснока
  • 1 ч.л соли
  • 1 ст.л масла
  • 1-2 ст.л зелени укропа
  • 0.5 ч.л красного перца
  • 2 ч.л меда
  • 2 ч.л горчицы (в зернах, типа "дижонской")
  • 2 ч.л уксуса (9%)

Как приготовить огурчики

Возьмите твердые огурцы и нарежьте их кружочками. Толщина должна быть примерно один сантиметр. К овощам добавьте все остальные ингредиенты и хорошенько перемешайте. Дайте им настояться от 1 до 2 часов. Такую закуску вы можете хранить в холодильнике до семи дней.

Маринованные огурцы по быстрому рецепту (фото: instagram.com/smakoluk.ua)

Также мы делились рецептом вкусных сырных палочек за 20 минут.

А еще рассказывали о том, как приготовить вкусные чесночные булочки на сковороде.

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огіркирецепт