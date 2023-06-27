Всего за час. Самый быстрый рецепт маринованных и хрустящих огурцов

Сейчас в Украине начался сезон огурцов. Многие любят полакомиться ими в маринованном виде. Для приготовления закуски вам понадобится всего час времени.
Рецепт хрустящих огурцов опубликовали в Instagram Smakoluk.ua.
Возьмите твердые огурцы и нарежьте их кружочками. Толщина должна быть примерно один сантиметр. К овощам добавьте все остальные ингредиенты и хорошенько перемешайте. Дайте им настояться от 1 до 2 часов. Такую закуску вы можете хранить в холодильнике до семи дней.
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