Усього дві ознаки чітко покажуть, що партнер справді вас кохає

Невдалий досвід з минулого, недовіра до людей, власна невпевненість, страхи, нав'язливі думки – все це призводить до того, що багатьом з нас важко повірити в те, що стосунки триватимуть довго.

Проте за словами психолога Марка Треверса, люди, які справді дорожать стосунками, демонструють певну поведінку. І є дві важливі ознаки, які не змінюються з часом і чітко вказують на те, що вас партнер дійсно кохає.

Партнер відкрито говорить про свої наміри у стосунках

Людина, яка вам віддана, віддаватиме перевагу відкритому, чесному та послідовному спілкуванню. Дослідники стверджують, що такі люди завжди за те, щоб обговорити ваші плани на майбутнє.

Між чоловіком та жінкою завжди має бути відкритий діалог. Вони діляться своїми думками, будують спільні плани, обговорюють справи та роблять це із задоволенням. Ніхто не засуджує один одного за страхи та почуття - навпаки, завжди намагаються зрозуміти та підтримати.

Якщо ж людина не може навіть висловити статус стосунків, боїться розмов про спільне життя, почуття, весілля та інші кроки, то це тривожний дзвіночок.

Партнер хоче проводити з вами якнайбільше часу

Час - це той самий ресурс, який дорогий кожній людині. Ми намагаємося все встигнути та завжди знаходимо годину-дві на те, що нам дійсно важливо.

Звичайно, у всіх є робота, обов'язки та невідкладні справи. Але якщо людина відчуває до вас серйозні почуття, то вона із задоволенням віддаватиме вам один із найцінніших ресурсів – час.

Вам не доведеться вмовляти партнера на зустріч, і ви не хвилюватиметеся, що не бачилися вже кілька днів. Він завжди знайде час, щоб зателефонувати або надіслати повідомлення.

При цьому вам необов'язково проводити вільний час лише разом – партнер із задоволенням запросить вас на вечірку до своїх друзів, запропонує попрацювати разом у кафе чи зустріне після тренування.

Якщо вам постійно доводиться просити уваги, ви вже кілька разів говорили, що хочете в кіно, а реакції немає, то подумайте, чи варто витрачати життя на такі стосунки.