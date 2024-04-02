Всего два признака четко покажут, что партнер действительно вас любит

Каждый человек хочет уверенности в том, что его вторая половинка действительно испытывает настоящие чувства и вполне серьезно настроена на отношения. Узнать о предательстве, измене или же разочароваться в другом человеке - это очень больно.
Какие два признака в отношениях четко укажут, что ваш партнер вас любит, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на статью американского психолога Марка Трэверса в Psychology Today.
Неудачный опыт из прошлого, недоверие к людям, собственная неуверенность, страхи, навязчивые мысли - все это приводит к тому, что многим из нас трудно полностью поверить в то, что отношения продлятся долго.
Однако по словам психолога Марка Трэверса, люди, которые действительно дорожат отношениями, демонстрируют определенное поведение. И есть два важных признака, которые не меняются со временем и четко указывают на то, что партнер вас действительно любит.
Человек, который вам предан, будет отдавать предпочтение открытому, честному и последовательному общению. Исследователи утверждают, что такие люди всегда за то, чтобы обсудить ваши совместные планы на будущее.
Между мужчиной и женщиной всегда должен быть открытый диалог. Они делятся своими мыслями, строят совместные планы, обсуждают дела и делают это с удовольствием. Никто не осуждает друг друга за страхи и чувства - наоборот, всегда стараются понять и поддержать.
Если же человек не может даже выразить статус отношений, боится разговоров о совместной жизни, чувствах, свадьбе и других шагах, то это тревожный звоночек.
Время - этот тот самый ресурс, который дорог каждому человеку. Мы стараемся все успеть и всегда находим час-два на то, что нам действительно важно.
Конечно, у всех есть работа, обязанности и неотложные дела. Но если человек испытывает к вам серьезные чувства, то он с удовольствием будет отдавать вам один из самых ценных ресурсов - время.
Вам не придется уговаривать партнера на встречу, и вы не будете волноваться, что не виделись уже несколько дней. Он всегда найдет время, чтобы позвонить или отправить сообщение.
При этом вам необязательно проводить свободное время только вместе - партнер с удовольствием пригласит вас на вечеринку к своим друзьям, предложит поработать вместе в кафе или встретит после тренировки.
Если вам постоянно приходится просить внимания, вы уже несколько раз говорили, что хотите в кино, а реакции нет, то задумайтесь, стоит ли тратить жизнь на такие отношения.
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