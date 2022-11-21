Відому блогерку, яка нападала на українок у Німеччині, наздогнало жорстке покарання

Юлія Прохорова має славу відомої путіністки та пропагандистки. Вона неодноразово переслідувала українських біженців за кордоном із вигуками про Росію.

Наприклад, у серпні Юлія буквально йшла за українками у Відні з камерою та кричала їм вслід: "Девченки, слава России?", "Россия победит", "Чей Херсон?" На**й Украину!"

Тоді вона відразу за це поплатилася, адже ресурс бронювання житла заблокував її профіль і скасував резерв на оселю у Відні. Згодом безробітна росіянка у соцмережах викладала відеоролики, в яких вона танцює під бомбардування в Україні та знущалася з українців на вулицях.

Після цього до її квартири навідалася німецька поліція з метою провести обшук. Під час обшуку правоохоронці вилучили в росіянки три смартфони та ноутбук.

Але життя нічого не вчить росіянку. Вона настільки загралася в "побєдобєсіє", що її депортували з Німеччини. Відомо, там жінка заробляла наданням німцям інтимних послуг.

Фото: The Insider

"Мінус одна упорота рашистка в Європі. Юлію Прохорову ввічливі люди в поліцейській формі депортують з Німеччини. До речі, відтепер Юлія Прохорова точно усвідомила, чий Херсон", - написав український журналіст Цаплієнко.