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Известную блогершу, которая нападала на украинок в Германии, догнало жесткое наказание

Путинистку Прозорову выгнали из Германии (коллаж: Styler)
Автор: Юлия Гаюк

Поклонницу Путина Юлию Прохорову депортировали из Германии. Женщина систематически нападала на украинских беженцев, выкрикивала пропагандистские лозунги и оскорбительные слова.

Об этом сообщили на сайте The Insider.

Юлия Прохорова имеет славу известной путинистки и пропагандистки. Она неоднократно преследовала украинских беженцев за границей с возгласами о России.

К примеру, в августе Юлия буквально шла за украинками в Вене с камерой и кричала им вслед: "Девченко, слава России?", "Россия победит", "Чей Херсон?" На**й Украину!"

Тогда она сразу за это поплатилась, ведь ресурс бронирования жилья заблокировал ее профиль и отменил резерв на жилье в Вене. Позже безработная россиянка в соцсетях выкладывала видеоролики, в которых она танцует под бомбежку в Украине и издевалась над украинцами на улицах.

После этого в ее квартиру наведалась немецкая полиция с целью провести обыск. Во время обыска правоохранители изъяли у россиянки три смартфона и ноутбук.

Но жизнь ничего не учит россиянку. Она настолько заигралась в "победосебье", что ее депортировали из Германии. Известно, что там женщина зарабатывала предоставлением немцам интимных услуг.

Фото: The Insider

"Минус одна упорная решистка в Европе. Юлию Прохорову вежливые люди в полицейской форме депортируют из Германии. Кстати, теперь Юлия Прохорова точно осознала, чей Херсон", - написал украинский журналист Цаплиенко.

Ранее мы рассказывали, что в Германии россиянка напала на украинку с малышом. Женщина выбросила все детские игрушки, а маму ребенка назвала "злой собакой".

Другая пропагандистка из Дрездена призвала Путина бомбить город, потому что ей не нравятся митинги украинцев.

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пропагандист