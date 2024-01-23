Усім "царицям" присвячується: Леся Нікітюк гнівно звернулася до прихильників російського контенту
Телеведуча Леся Нікітюк емоційно звернулася до поціновувачів російського контенту, які, незважаючи на геноцидні дії РФ на території України, продовжують його споживати.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram знаменитості.
Леся Нікітюк дорікнула любителям контенту РФ
Так, у себе в stories ведуча "Хто зверху?" поділилася інфографікою, що за один рік повномасштабної війни російські виконавці заробили понад 80 мільйонів доларів від глядачів і слухачів в Україні.
Леся Нікітюк дорікнула любителям контенту РФ (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
Також п'ять мільйонів сплатили як податок.
Як висновок, за ці самі кошти українці могли б придбати 10 000 дронів для ЗСУ, оскільки вартість одного становить 500 доларів.
"Усім “царицям” присвячується… Слухайте бл*ть далі і плюйте на війну", - написала Леся.
Леся Нікітюк дорікнула любителям контенту РФ (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
Також вона придумала спосіб, як зробити так, щоб українці почали слухати україномовний контент.
Леся Нікітюк дорікнула любителям контенту РФ (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
"Я завтра телефоную найкращим музичним продюсерам країни, нехай роблять із мене співачку, доведеться мені особисто змусити деяких людей нарешті слухати українські пісні", - пожартувала Нікітюк.
Нещодавно Леся заінтригувала несподіваним зізнанням про пластичні операції.
Також ми розповідали, що відома співачка 12 років не може отримати громадянство України.