Усім безкоштовно: як українці можуть отримати дрова для обігріву взимку

Хто може розраховувати на державну допомогу?

Відповідно до рішення Уряду мешканці восьми прифронтових областей отримають допомогу з доставкою додому. Це такі області, як:

Донецька

Запорізька

Миколаївська

Сумська

Харківська

Херсонська

Дніпропетровська

Чернігівська

Першочергово дровами будуть забезпечувати вразливі групи населення. Серед них літні люди, важкохворі, інваліди першої або другої групи, багатодітні сім'ї, вагітні або матері із дитиною до двох років.

У групу першочергової допомоги також входять ті, хто не користувалися субсидією для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг.

"Нагадаємо, на отримання безкоштовної паливної деревини можуть претендувати усі домогосподарства вказаних вище регіонів. Але надавати її будуть у порядку черговості, з урахуванням критеріїв вразливості категорій населення", - зазначають у Міністерстві.

Хто отримає допомогу в першу чергу (фото: minre.gov.ua)

Як подати заявку на отримання допомоги

Для того, щоб отримати безплатні дрова для опалення, необхідно звернутися до органів місцевої влади з такими документами:

паспорт громадянина України або інший документ, який підтверджує особу

документ, що підтверджує спеціальний статус особи для іноземців та осіб без громадянства

документ, що підтверджує повноваження законного представника, якщо заяву подає саме він

реєстраційний номер картки платника податків

підтвердження соціального статусу, якщо такий є

документи, які підтверджують, що заявник належить до того чи іншого домогосподарства

Що потрібно для подачі заявки на допомогу (фото: minre.gov.ua)

Нагадаємо, що на забезпечення населення прифронтових регіонів безоплатною паливною деревиною Уряд України виділив майже 563 мільйонів гривень.