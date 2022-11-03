Всем бесплатно: как украинцы могут получить дрова для обогрева зимой

31 октября в Украине началась программа по бесплатному обеспечению населения дровами для обогрева зимой.
Программа помощи распространяется на жителей территорий, прилегающих к зоне боевых действий.
Об этом сообщается на сайте Министерства реинтеграции.
Согласно решению правительства жители восьми прифронтовых областей получат помощь с доставкой на дом. Это такие области, как:
В первую очередь дровами будут обеспечивать уязвимые группы населения. Среди них пожилые люди, тяжелобольные, инвалиды первой или второй группы, многодетные семьи, беременные или матери с ребенком до двух лет.
В группу первоочередной помощи также входят не пользовавшиеся субсидией для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг.
"Напомним, на получение бесплатной топливной древесины могут претендовать все домохозяйства указанных выше регионов. Но предоставлять ее будут в порядке очередности с учетом критериев уязвимости категорий населения", - отмечают в Министерстве.
Кто получит помощь в первую очередь (фото: minre.gov.ua)
Для того чтобы получить бесплатные дрова для отопления, необходимо обратиться в органы местной власти со следующими документами:
Что нужно для подачи заявки в помощь (фото: minre.gov.ua)
Напомним, что на обеспечение населения прифронтовых регионов безвозмездной топливной древесиной Правительство Украины выделило почти 563 миллиона гривен.
Раньше мы рассказывали, законно ли собирать дрова для обогрева в лесу.
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