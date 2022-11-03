Всем бесплатно: как украинцы могут получить дрова для обогрева зимой

Кто может рассчитывать на государственную помощь?

Согласно решению правительства жители восьми прифронтовых областей получат помощь с доставкой на дом. Это такие области, как:

Донецкая

Запорожская

Николаевская

Сумская

Харьковская

Херсонская

Днепропетровская

Черниговская

В первую очередь дровами будут обеспечивать уязвимые группы населения. Среди них пожилые люди, тяжелобольные, инвалиды первой или второй группы, многодетные семьи, беременные или матери с ребенком до двух лет.

В группу первоочередной помощи также входят не пользовавшиеся субсидией для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг.

"Напомним, на получение бесплатной топливной древесины могут претендовать все домохозяйства указанных выше регионов. Но предоставлять ее будут в порядке очередности с учетом критериев уязвимости категорий населения", - отмечают в Министерстве.

Кто получит помощь в первую очередь (фото: minre.gov.ua)

Как подать заявку на получение помощи

Для того чтобы получить бесплатные дрова для отопления, необходимо обратиться в органы местной власти со следующими документами:

паспорт гражданина Украины или другой документ, подтверждающий личность

документ, подтверждающий специальный статус личности для иностранцев и лиц без гражданства

документ, подтверждающий полномочия законного представителя, если заявление подает именно он

регистрационный номер карты налогоплательщика

подтверждение социального статуса, если таковой есть

документы, подтверждающие, что заявитель принадлежит к тому или иному домохозяйству

Что нужно для подачи заявки в помощь (фото: minre.gov.ua)

Напомним, что на обеспечение населения прифронтовых регионов безвозмездной топливной древесиной Правительство Украины выделило почти 563 миллиона гривен.