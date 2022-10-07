Ці ефективні способи допоможуть зігрітися, якщо відключать опалення в домі

В Україні взимку можуть виникнути труднощі з опалювальним сезоном. Тому люди мають підготуватися та знати, що робити, якщо не буде газу або світла.

Як швидко зігрітися та зберегти тепло в квартирі - читайте нижче .

Про всяк випадок кожен українець під час війни має підготуватись до ситуації, коли тепла у будинках може не стати.

Підготуйте щільні штори

Штори із щільного матеріалу допоможуть зберегти тепло й захистити приміщення від холоду, який іде з вікна. Зокрема, зашторювати вікна треба із заходом сонця, а розшторювати, як тільки сонячні промінчики з'являться.

Постеліть на підлозі килими

У приміщеннях, де багато килимів, пледів та ковдр набагато тепліше. Все тому, що за таких умов тепло зберігається краще та довше.

Фольга між стіною і батареєю

Якщо розмістити між батареєю і стіною невеликий екран із фольги кухонної або фольгопласту, то зменшиться кількість тепла, яке віддається у зовнішні стіни.

Відчиніть двері у ванну

Після того, як ви покупалися у гарячій воді, відкрийте двері, щоб тепло йшло у інші кімнати. Або ж якщо ви запекли курку, то залиште відчинені дверцята приладу.

Таке тепло здатне підвищити температуру повітря в оселі.

Ванночки для ніг

Поставити ноги у гарячу воду - це чудова ідея, аби швидко зігрітися вдома навіть без опалення.

Термобілизна

Така білизна допомагає ефективно зберігати тепло тіла. Також варто подбати про теплий одяг із вовною і флісом у складі.

Грілки з пластикових пляшок

Можна набрати у пластикову пляшку гарячу воду й тримати її біля себе, щоб вода віддавала тепло.

Свічки

На випадок, коли немає ні електрики, ні газу, підготуйте свічки. У квартирі ми не можемо розпалити багаття, але можемо запалити свічку. І це також джерело тепла, хоч і маленьке.