Как без усилий отмыть сковороду от жира: лайфхак от английских хозяек

Этот метод подойдет для посуды разной степени загрязненности и справится даже с тем жиром, который на сковороде или кастрюле уже давно.

Возьмите большую емкость, поместите туда сковороду или кастрюлю и залейте горячей водой.

Вода должна покрывать посуду полностью. А потом бросьте туда пару пакетиков обычного черного чая.

Оказывается, черный чай содержит дубильные вещества, которые уже давно используют в косметике, в средствах для стирки и мытья посуды, для уборки.

Посуду в горячей воде с пакетиками чая оставьте на 30-40 минут. Весь жир и грязь с вашей посуды должны всплыть на поверхность.

Вам останется только лишь промыть хорошо всю посуду под проточной теплой водой.

Как утверждают английские хозяйки, после процедуры с чайными пакетиками не нужно использовать даже обычные средства для мытья посуды – все будет чистое и сверкающее.