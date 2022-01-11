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Как без усилий отмыть сковороду от жира: лайфхак от английских хозяек

Автор: Анна Шиканова

Очистить сковороду или кастрюлю от накипи и жира без особых усилий – головная боль любой хозяйки на кухне. Однако существуют способы, которые помогут вам сделать это легко и без особых затрат.

Как быстро и легко очистить сковороду или кастрюлю от жира – читайте в материале ниже.

Этот метод подойдет для посуды разной степени загрязненности и справится даже с тем жиром, который на сковороде или кастрюле уже давно.

Возьмите большую емкость, поместите туда сковороду или кастрюлю и залейте горячей водой.

Вода должна покрывать посуду полностью. А потом бросьте туда пару пакетиков обычного черного чая.

Оказывается, черный чай содержит дубильные вещества, которые уже давно используют в косметике, в средствах для стирки и мытья посуды, для уборки.

Посуду в горячей воде с пакетиками чая оставьте на 30-40 минут. Весь жир и грязь с вашей посуды должны всплыть на поверхность.

Вам останется только лишь промыть хорошо всю посуду под проточной теплой водой.

Как утверждают английские хозяйки, после процедуры с чайными пакетиками не нужно использовать даже обычные средства для мытья посуды – все будет чистое и сверкающее.

Напомним, ранее мы писали о том, как самостоятельно почистить засор в ванной или раковине на кухне – сантехник вам не понадобится.

А также рассказывали о том, какой метод поможет за несколько минут очистить дверцу духовки.

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