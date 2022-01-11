Як без зусиль відмити сковороду від жиру: лайфхак від англійських господинь

Цей метод підійде для посуду різного ступеня забрудненості та впорається навіть з тим жиром, який на сковороді або каструлі вже давно.

Візьміть велику місткість, помістіть туди сковороду або каструлю і залийте гарячою водою.

Вода повинна покривати посуд повністю. А потім киньте туди пару пакетиків звичайного чорного чаю.

Виявляється, чорний чай містить дубильні речовини, які вже давно використовують в косметиці, в засобах для прання і миття посуду, для прибирання.

Посуд в гарячій воді з пакетиками чаю залиште на 30-40 хвилин. Весь жир і бруд з вашої посуду повинні спливти на поверхню.

Вам залишиться тільки промити добре весь посуд під проточною теплою водою.

Як стверджують англійські господині, після процедури з чайними пакетиками не потрібно використовувати навіть звичайні засоби для миття посуду – все буде чисте і блискуче.