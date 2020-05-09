Усику предложили российское гражданство: у чемпиона дали жесткий ответ

Александр Усик и Василий Ломаченко получили предложение от Федерации бокса России о предоставлении гражданства РФ. Это произошло после того, как знаменитых украинских боксеров внесли в базу "Миротворца" за участие в скандальном фильме на религиозную тематику, в котором чемпионы отрицали российскую военную агрессию.

На ситуацию тут же отреагировали российские спортивные функционеры, и генеральный секретарь ФБР Умар Кремлев 7 мая объявил о готовности предоставить украинцам гражданство РФ.

Промоутер Усика Александр Красюк резко ответил на подобную пропозицию и заявил, что Кремлев не в праве даже упоминать имена украинских боксеров.

"Этот человек не имеет права упоминать имя Усика и Ломаченко. И он сам знает почему", - заявил генеральный директор K2 Promotions Ukraine.

Напомним, что генсек Федерации бокса России Кремлев перед этим рассказывал, что восхищается украинскими чемпионами и всячески их "сватал" сменить гражданство, а вот волонтеров "Миротворца" раскритиковал в грубой форме. Как следует из реакции промоутера Усика, на самом деле в отношениях Ломаченко и Усика с российским функционером не все гладко.

Ранее мы писали о том, что Ломаченко и Усик назвали украинцев и россиян единым народом в новом фильме. В этой картине также снялись два российских спортсмена: боксер Александр Трубников и боец рукопашного стиля Алексей Назаров.

Напомним, что недавно самый титулованный украинский боксер, чемпионом мира в легком весе по версиям WBA, WBO и WBC Василий Ломаченко в одной из публикаций в сети выложил видео со спецназом РФ и православными священниками, после чего попал под волну критики и был вынужден оправдываться.

Также ранее Александр Усик сравнил закрытие церквей на Пасху из-за коронавируса с возвращением Советского Союза.