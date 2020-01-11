Ломаченко попал в скандал со спецназом РФ: инцидент получил продолжение

Василий Ломаченко (фото: instagram.com/lomachenkovasiliy)

Тренер Александра Усика прокомментировал ситуацию

Василия Ломаченко, который попал в скандал из-за неоднозначного ролика, решил поддержать тренер Александра Усика Сергей Лапин-младший, прокомментировав ситуацию на своей странице в социальной сети Instagram.

Всем, кто написал оскорбления в адрес украинского чемпиона мира, Лапин дерзко ответил: "Уважаемые Демоны! Рогатые с хвостом, которые сюда вылезли! Вы дымитесь, продолжайте... Хочу вам раскрыть секрет этого видео! Суть сего не картинка, а слово! Но вы не обращайте внимания, а просто продолжайте дымиться и гореть, у вас там, наверное, жарко очень".

Однако пользователи сети на этом останавливаться не стали и поинтересовались, почему в ролике присутствуют люди с нашивками РФ, на что Лапин ответил, что на черно-белом видео этого не видно.

"Подскажите пожалуйста, как Вы на черно-белом видео разглядели цветной флаг?" - прокомментировал он.

Напомним, что главные герои ролика - российские спецназовцы, а также православные священники. На видео спецназ заходит в церковь, ставит свечи перед иконами, а после этого отправляется на стрельбища.

Ломаченко опубликовал видео с российским спецназом (скрин: instagram.com/lomachenkovasiliy)

К слову, известный украинский шоумен, телеведущий и волонтер Сергей Притула высмеял то, что увидел на видео.