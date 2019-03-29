Назван соперник Усика в дебютном бою в супертяжелом весе

Фото: Александр Усик (instagram.com/usykaa)

Осталось определиться по дате

Бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик проведет свой первый поединок в супертяжелой весовой категории против камерунца Карлоса Такама. Об этом сообщил промоутер украинца Эдди Хирн, передает BoxingScene.

По его словам, наиболее вероятными вариантами для проведения боя считаются даты 17 и 25 мая, а окончательное решение по этому вопросу будет в течение ближайших дней.

Следующий бой Усика должен был состояться 18 мая в Чикаго, но Хирн намерен перенести дату, потому что в этот день пройдет встреча тяжеловесов Деонтея Уайлдера против Доминика Бризила.

Накануне Усик отказался от титула Всемирной боксерской ассоциации - WBA, которая обязала украинца провести защиту пояса с россиянином Денисом Лебедевым.

Позже организация подтвердила, что получила заявление от Усика о смене весовой категории, поэтому чемпионский пояс в первом тяжелом весе теперь вакантен.

El ucaraniano Oleksandr Usyk envió, este miércoles 27 de marzo, una carta al Comité de Campeonatos de la Asociación Mundial de Boxeo, en la cual manifiesta su deseo de combatir en la categoría de los Pesados y, por tal motivo, deja vacante el Súper Campeonato Crucero de la AMB. pic.twitter.com/GKaS27UXug — WBA Boxing (@WBABoxing) March 27, 2019

"В среду Усик отправил в WBA официальное письмо, в котором выразил желание выступать в тяжелом весе. По этой причине пояс WBA (Super) теперь вакантен", - говорится на официальной странице WBA в Twitter.