Позитив так и прет: Усик позабавил сеть зажигательным танцем

Усик станцевал на тренировке и рассмешил пользователей
Александр Усик станцевал на тренировке и позабавил сеть. Чемпион мира WBC, WBO, IBF в тяжелом весе показал, как он порой дурачится. Соответствующее видео было опубликовано в общем Instagram-аккаунте Василия Ломаченко и Александра Усика.
Абсолютный чемпион мира Александр Усик поделился с фанами забавным видео, лаконично подписав его: "Когда в душе ты глубоко творческий человек".
Пользователям ролик пришелся по душе и они тут же принялись его комментировать. Некоторые в шуточной форме отметили, что с такими способностями Усику вполне можно было податься в танцы:
Напомним, что Александр Усик проведет свой первый поединок в супертяжелом весе против камерунца Карлоса Такама. Точная дата боя пока неизвестна, но предполагается, что поединок состоится 17 или 25 мая.
Ранее Усик заявил о том, что никогда не променяет Украину на другую страну. Об этом сам боксер сказал в одном из последних интервью.
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