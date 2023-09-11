Усікновення глави Іоанна Предтечі: коли правильно відзначати це свято і чому

З 1 вересня 2023 року Православна церква України та Українська греко-католицька церква перейшли на новий календар. Відповідно, усі свята змістилися і тепер відзначаються в інші дати.

Про те, коли тепер правильно святкувати Усікновення глави Іоанна Предтечі, пояснюємо у матеріалі нижче.

Коли святкувати Усікновення глави Іоанна Предтечі

До переходу на новий церковний календар Усікновення глави Іоанна Предтечі відзначали 11 вересня. Але уже в 2023 році це свято перенесли на 29 серпня і в цю дату воно відзначатиметься щорічно.

Наголосимо, що для парафій, які не готові до переходу на новий календар, залишили можливість літургійного життя за юліанським календарем до 2025 року.

При цьому зазначимо, що більшість вірян підтримали рішення церкви про перехід на новий календар. Перевагою вони називають те, що відтепер українці зможуть святкувати Різдво, Великдень та всі інші свята разом з більшістю християн світу.

Що треба про це свято

Цей день присвячений пам'яті про мученицьку смерть Іоанна Хрестителя. Святий після хрещення Господнього потрапив у немилість галілейського царя Ірода. Правитель ув’язнив Іоана за те, що той публічно докоряв Ироду за розлучення з першою дружиною та незаконне взяття невістки (дружини свого брата) як другу дружина Иродіаду. Згідно з біблійними переказами, цар наказав вбити Хрестителя - йому відтяли голову.

Саме тому у народі у цей день строго заборонено різати будь-які круглі продукти, аби не імітувати усікновення голови. Під найбільшу заборону потрапляє капуста.

Церква шанує Івана Предтечу вище за всіх святих, після Богоматері. У день пам'яті загибелі святого треба дотримуватися строгого посту.

Головна молитва на Усікновення глави Іоанна Предтечі

"Святий Іване, предтече і хрестителю Господній! Про тебе говорить святий євангелист, що ти чоловік, посланий від Бога, щоб дати свідоцтво про світло, і щоб усі увірували в те правдиве світло, що прийшло на цей світ просвітити кожну людину.

Після тебе мало воно прийти, але воно було перше, ніж ти, бо воно було від віків. Про тебе, всехвальний пророче, свідчить сам Господь, коли каже, що ти більший від усіх інших. Пророки провіщали Христа словами, а ти вказав на нього рукою і говорив: “Це Агнець Божий, що бере на себе гріхи світу". Амінь.