Усика жестко раскритиковали из-за случая на охоте: таких ошибок допускать нельзя

Александр Усик сходил на охоту, на которой совершил случайный выстрел. К счастью, к трагедии это не привело. Также украинского боксера раскритиковали за использование осветительных приборов.

Видео охоты спортсмена опубликовал YouTube-канал "Ни пуха, ни пера!". В подписи к видео говорится, что Усик охотился в охотхозяйстве "Фауна", и это ему помогает восстанавливаться после боя.

Александр Усик подвергся критике из-за случая на охоте (видео: YouTube)

Пользователи сети остались недовольны поведением украинца и написали немало гневных комментариев.

На 4:05 минуте Усик сам оф*гел, что он сделал не так. Слава Богу все обошлось хорошо!

Для чего это только всем людям показывать? Это же можно было вырезать. Всем когда-то нужно учиться. После этого Александр уже будет знать, что спуск - это опасность! И ничего в этом зазорного нету! Это был адреналин. Все же обошлось, слава Богу!

А, что никто не заметил, что Саня "туканул" (сделал непроизвольный выстрел) пальчики, чуть не развернулись в другую сторону?! Явно не читал правила обращения с оружием!? Разрешение и ружбай, по-ходу, подарок на день рождения?! Когда вижу таких "охотников" - шерсть на спине дыбом становится. Еще, по-моему, Саня и лукавит: "четыре года охочусь - ни одного трофея!?" А с ружбая "лупит" больше всех. И самое интересное, что Мартиян понимает, что Усик врет, но усердно слушает и подмахивает (походить, посмотреть, как листья падают...) то есть, подхалимствует.

Это охота!? Хм....чем тогда занимаюсь я 30 лет? Какой-то ходьбой, поисками, выслеживанием, приманиванием... А оказывается охота она вон... стул, семечки! Усик хороший спортсмен, но случайный, притянутый за уши, человек в охоте! Недосмотрел первый раз за всю историю существования этой передачи.

Техника безопасности хромает;

Саня охота не твое! Таких ошибок допускать нельзя! Если бы утка летела в другую сторону ты бы застрелил напарника!

Уважаемые, а выстрел с нарезного в сторону загонщиков вас не возмутил??? Такая работа ведётся что б защитить имя охотника, а тут такой ролик!!! Позор.

Охотиться с применением искусственных световых источников, приборов и устройств для подсветки мишеней запрещено (ст. 20 Закона Украины "Об охотничьем хозяйстве и охоте").

Напомним, Усик рассказал, с кем разговаривает на украинском языке.

Ранее был назван единственный боксер, который может победить Усика.