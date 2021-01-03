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Усика жорстко розкритикували через випадок на полюванні: таких помилок допускати не можна

Автор: Роман Мирончук

Олександр Усик сходив на полювання, на якому зробив випадковий постріл. На щастя, до трагедії це не призвело. Також українського боксера розкритикували за використання освітлювальних приладів.

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Відео полювання спортсмена опублікував YouTube-канал "Ні пуху, ні пера!". У підписі до відео йдеться, що Усик полював у мисливському господарстві "Фауна", і це йому допомагає відновлюватися після бою.

Олександр Усик піддався критиці з-за випадку на полюванні (відео: YouTube)

Користувачі мережі залишилися незадоволені поведінкою українця і написали чимало гнівних коментарів.

  • На 4:05 хвилині Усик сам оф*гел, що він зробив не так. Слава Богу все обійшлося добре!
  • Для чого це тільки всім людям показувати? Це ж можна було вирізати. Всім колись треба вчитися. Після цього Олександр вже буде знати, що спуск - це небезпека! І нічого в цьому поганого немає! Це був адреналін. Все ж обійшлося, слава Богу!
  • А, що ніхто не помітив, що Саня "туканув" (зробив мимовільний постріл) пальчики, трохи не розгорнулися в іншу сторону?! Явно не читав правила поводження зі зброєю!? Дозвіл і ружбай, по-ходу, подарунок на день народження?! Коли бачу таких "мисливців" - шерсть на спині сторч стає. Ще, по-моєму, Саня і лукавить: "чотири роки полюю - жодного трофея!?" А з ружбая "лупить" більше всіх. І найцікавіше, що Мартіян розуміє, що Усик бреше, але старанно слухає і подмахує (походити, подивитися, як листя падають...) тобто, підлабузництвує.
  • Це полювання!? Хм....чим займаюся я 30 років? Якоюсь ходьбою, пошуками, вистежуванням, приманюванням... А виявляється полювання воно таке... стілець, насіння! Усик хороший спортсмен, але випадкова, притягнута за вуха, людина в полюванні! Недодивився перший раз за всю історію існування цієї передачі.
  • Техніка безпеки кульгає;
  • Саня полювання не твоє! Таких помилок допускати не можна! Якби летіла качка в іншу сторону ти б застрелив напарника!
  • Шановні, а постріл з нарізної в бік загоничів вас не обурив??? Така робота ведеться що б захистити ім'я мисливця, а тут такий ролик!!! Ганьба.
  • Полювати з застосуванням штучних світлових джерел, приладів та пристроїв для підсвічування мішеней заборонено (ст. 20 Закону України "Про мисливське господарство та полювання").

Нагадаємо, Усик розповів, з ким розмовляє українською мовою.

Раніше був названий єдиний боксер, який може перемогти Усика.

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