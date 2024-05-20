Усик звернувся до українців з важливими словами (відео)

На відео Олександр дякує усім, хто його підтримував, хто молився за нього. А також військовим ЗСУ, які боронять країну від російського агресора.

Усик іронічно підмітив, що у нього "трошки пом'яте обличчя", але головне - "перемога є".

"Я хочу подякувати всім українцям, які за мене молилися. Всім хлопцям, які боронять нашу країну і захищають її від ворога. Я хочу подякувати кожній мамі, татові, дружині та всім нашим діткам, які зараз витримують цей натиск. Я дуже дякую за підтримку. Я отримую величезну кількість повідомлень з привітаннями. Дякую! Слава Україні!" - сказав чемпіон.

У свою чергу українці в коментарях до відео дякують Олександру за перемогу і подаровані позитивні емоції.

"Справжній українській козак, котрий здобув перемогу на своєму полі бою"

"Дякуємо за перемогу, таку важливу для нас, для України!"

"Дякуємо вам! Для кожного українця - це ковток свіжого повітря. Бо увесь світ знову згадав про Україну завдяки вашій перемозі! Слава Україні!"

"Пишаємось! Дякуємо за перемогу!"

Нагадаємо, що у ніч на 19 травня Усик за рішенням суддів здолав Ф'юрі та здобув титул абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі.

Перед боєм українець і британець контролювали всі важливі пояси - WBA, WBO, IBF, IBO та WBC, тож на кону був титул абсолютного чемпіона світу в хевівейті. Поєдинок тривав усі 12 раундів.

Фото Усика після бою, де він позує з чемпіонським поясом, буквально "розірвало" мережу. За декілька годин допис зібрав понад мільйон лайків і десятки тисяч коментарів.

Усик після бою з Ф’юрі (фото: instagram.com/usykaa)