Як українські зірки реагують на перемогу Олександра Усика в бою з Ф’юрі
Олександр Усик переміг у легендарному бою з Тайсоном Ф’юрі та довів, що Українці - це справжня сила та стійкість. Звісно, цей бій дивилась вся країна, і зірки також.
А як відреагували українські знаменитості на перемогу Усика, демонсрує РБК-Україна (проект Styler).
Андрій Бєдняков
"Настав час вам дізнатися спаринг-партнера Усика! Я готував його як міг. З перемогою, чемп", - привітав боксера ведучий.
Наталя Могилевська
Співачка опублікувала зворушливе відео, як боксер звертається до свого батька. Також артистка зазначила, що неабияк пишається досягненням Усика.
"Неймовірно зворушливо. Історичний бій! Вітаю! Пишаюсь!", - пише Наталя.
Нікіта Добринін
"Усик - чемпіон", - коротко написав Нікіта.
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Ксенія Мішина
"Нааааш", - лаконічно підписала знімок Мішина.
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Артем Пивоваров
Артем виклав допис з моментами бою і під власний трек привітав Усика з перемогою.
"Олександр Усик переміг Ф’юрі - чемпіон світу", - зазначив Артем.
Григорій та Христина Решетнік
"Усиииииккккк. Наш козак - чемпіон. Дякуємо за стійкість. Перемога завжди за Україною, бо з нами Бог", - пише подружжя.
Святослав Вакарчук
"Просто неймовірний вечір! Абсолютний чемпіон світу Олександр Усик! Гордість в серці й мурахи тілом! Слава Україні!" - зазначив виконавець.
Лілія Подкопаєва
"Абсолютний чемпіон світу! Це досягнення надзвичайно престижне і свідчить про беззаперечну перевагу чемпіона! Браво, Олександре!" - зазначила гімнастка.
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Аліна Доротюк
"Україна вкотре довела світові свою НЕЗЛАМНІСТЬ! Олександр Усик переміг Тайсона Ф'юрі й став абсолютним чемпіоном світу в гевівейті, вперше в історії боксу об'єднавши чотири пояси - WBA, IBF, WBO, WBC", - пише Аліна.
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Андрій Шевченко
"Такий непростий бій! Така важлива перемога для Олександра, для України!", - пише футболіст.
Alyosha
"Абсолютний чемпіон! Навіть не можу описати свої почуття, це просто неймовірне щастя якесь! Пишаємося і любимо! Який же молодець, боєць і прекрасна людина! Не можу зупинитися плакати від радості! Дякую, Олександре, за ці емоції справедливої перемоги!" - написала співачка.
Володимир Кличко
Володимир Кличко зняв спільне відео з Андрієм Шевченком та привітав англійською Олександра з важливою перемогою.
Лілія Ребрик
"Усик - абсолютний переможець! Який бій! Україна переможе на будь-якому полі бою", - написала ведуча.
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Оля Полякова
"Вітаю, наш переможець", - пише Полякова.
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Раніше ми розповідали, як виглядав український боксер Олександр Усик в дитинстві та юності.
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