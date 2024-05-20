Усик обратился к украинцам с важными словами (видео)

На видео Александр благодарит всех, кто его поддерживал, кто молился за него. А также военным ВСУ, защищающим страну от российского агрессора.

Усик иронически подметил, что у него "немного помятое лицо", но главное - "победа есть".

"Я хочу поблагодарить всех украинцев, которые за меня молились. Всем ребятам, защищающим нашу страну и защищающим ее от врага. Я хочу поблагодарить маму, папу, жену и всех наших детей, которые сейчас выдерживают это давление. Я очень благодарен за поддержку. Я получаю множество сообщений с поздравлениями. Спасибо! Слава Украине!" - сказал чемпион.

В свою очередь украинцы в комментариях к видео благодарят Александра за победу и подаренные положительные эмоции.

"Настоящий украинский казак, одержавший победу на своем поле боя"

"Спасибо за победу, такую важную для нас, для Украины!"

"Спасибо Вам! Для каждого украинца - это глоток свежего воздуха. Ибо весь мир снова вспомнил об Украине благодаря вашей победе! Слава Украине!"

"Гордимся! Спасибо за победу!"

Напомним, что в ночь на 19 мая Усик по решению судей одолел Фьюри и получил титул абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе.

Перед боем украинец и британец контролировали все важные пояса - WBA, WBO, IBF, IBO и WBC, так что на кону был титул абсолютного чемпиона мира в хевивейте. Поединок длился все 12 раундов.

Фото Усика после боя, где он позирует с чемпионским поясом, буквально "разорвало" сеть. За несколько часов сообщение собрало более миллиона лайков и десятки тысяч комментариев.

Усик после боя с Фьюри (фото: instagram.com/usykaa)