RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Усик обратился к украинцам с важными словами (видео)

Александр Усик сделал заявление после боя с Фьюри (фото: instagram.com/usykaa)
Автор: Юлия Любченко

Александр Усик, который после победы над Тайсоном Фьюри стал абсолютным чемпионом мира в хевивейте, обратился к украинцам.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на заявление боксера в его Instagram.

На видео Александр благодарит всех, кто его поддерживал, кто молился за него. А также военным ВСУ, защищающим страну от российского агрессора.

Усик иронически подметил, что у него "немного помятое лицо", но главное - "победа есть".

"Я хочу поблагодарить всех украинцев, которые за меня молились. Всем ребятам, защищающим нашу страну и защищающим ее от врага. Я хочу поблагодарить маму, папу, жену и всех наших детей, которые сейчас выдерживают это давление. Я очень благодарен за поддержку. Я получаю множество сообщений с поздравлениями. Спасибо! Слава Украине!"  - сказал чемпион.

 

В свою очередь украинцы в комментариях к видео благодарят Александра за победу и подаренные положительные эмоции.

  • "Настоящий украинский казак, одержавший победу на своем поле боя"
  • "Спасибо за победу, такую важную для нас, для Украины!"
  • "Спасибо Вам! Для каждого украинца - это глоток свежего воздуха. Ибо весь мир снова вспомнил об Украине благодаря вашей победе! Слава Украине!"
  • "Гордимся! Спасибо за победу!"

Напомним, что в ночь на 19 мая Усик по решению судей одолел Фьюри и получил титул абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе.

Перед боем украинец и британец контролировали все важные пояса - WBA, WBO, IBF, IBO и WBC, так что на кону был титул абсолютного чемпиона мира в хевивейте. Поединок длился все 12 раундов.

Фото Усика после боя, где он позирует с чемпионским поясом, буквально "разорвало" сеть. За несколько часов сообщение собрало более миллиона лайков и десятки тысяч комментариев.

Усик после боя с Фьюри (фото: instagram.com/usykaa)

Читайте также, как украинские звезды реагировали на победу боксера в историческом поединке.

Кроме того предлагаем вам видео подборку 5 важнейших побед всколыхнувших мир украинца.

Читайте РБК-Украина в Google News
Александр УсикТайсон ФьюриБокс