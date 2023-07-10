Усик своїми словами викликав шквал оплесків: що сказав боксер на битві поглядів з Дюбуа

Чемпіон за версіями WBO, WBA, IBF та IBO Усик зустрівся з регулярним чемпіоном за версіями Всесвітньої боксерської асоціації Дюбуа. Боксери провели битву поглядів, у якій перемогу отримав Усик.

Фото: instagram.com/k2promotionsukraine

Варто відзначити, що перший шквал оплесків Олександр Усик отримав ще до того, як почав свій виступ. Він подякував ЗСУ за те, що має змогу зараз виступати.

"Я хочу подякувати хлопцям, які боронять зараз нашу країну. Завдяки їм ми можемо зараз виступати за кордоном, і дарувати їм трошки емоційного щастя!" - сказав український боксер.

У відповідь йому зал знову зірвався оплесками й присутні почали вигукувати: "Слава Україні - Героям Слава".

Бій Усик-Дюбуа запланований на 26 серпня і спортсменів прийме польське місто Вроцлав. На ринг боксери вийдуть на Tarczynski Arena.