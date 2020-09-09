Усик создал аккаунт в популярной соцсети: снял первое танцевальное видео

Александр Усик любит снимать различные видео и выставлять их в Instagram. Но сейчас супертяжеловес, следуя мировым трендам, открыл для себя новую соцсеть – TikTok. Украинский боксер записал там первое видео.

Спортсмен записал видео со своими танцами под песню "Были танцы" в исполнении Бьянка & Артур Бабич. Кроме того, на видео засветился сын тренера Усика Сергея Лапина - Даниэль.

Александр Усик снял первое танцевальное видео в TikTok

Напомним, что боксерский поединок Александра Усика против британского супертяжеловеса Дерека Чисоры может пройти в октябре. Ранее бой был перенесен из-за пандемии COVID-19.

Британский промоутер Эдди Хирн заявил, что Усик - обязательный претендент на чемпионский пояс по версии WBO, которым владеет Энтони Джошуа. Поэтому поединок Энтони Джошуа с Тайсоном Фьюри может быть не за чемпионский титул.

Мы также писали о том, что Александр Усик ответил своим поклонникам на скандал из-за того, что ему предложили гражданство РФ. Боксер призвал не разделять людей внутри Украины, и заявил, что не намерен покидать Украину.

Спортсмен также подчеркнул, что никто его не сможет выгнать из родной страны.

"Моя страна - Украина. Я здесь живу. Я здесь родился. Я здесь вырос. Если бы я хотел куда-то уехать, то я бы это давно сделал. Я не хочу никуда уезжать. И вы меня отсюда не выгоните. Потому что это моя страна", - заявил боксер.