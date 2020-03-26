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Усик рассказал о своем карантине: мы голову забиваем лишним

STYLERПерсоны    26.03.2020 - 11:41
Усик рассказал о своем карантине: мы голову забиваем лишним
Александр Усик рассказал о своем карантине (фото: РБК-Украина)

Александр Усик рассказал, чем он занимается во время карантина из-за коронавируса

Карантин в Украине из-за коронавируса введен 12 марта до 24 апреля. Инфекция рапространяется очень быстро, от нее в нашей стране умерло уже пять человек. Украинский боксер Александр Усик рассказал, что он делает во время карантина, также спортсмен сообщил, что на его тренировках инфекция не отражается.

"Никак на мне не отобразились, я дальше продолжаю тренироваться, я в закрытом помещении. У меня утром, в обед и вечером тренировка. У меня свой спортивный карантин. Я просто тружусь и все. Я в город не выезжаю, я нахожусь на режимном объекте. Маску не ношу, потому что она разносит бактерии. У меня она есть, но я больше одеваю для красоты, просто, чтобы скрыть, что это я. А так, я в город не выезжаю", - рассказал боксер изданию NewsOne.

Также Усик заявил, что паника из-за коронавируса слишком раздута.

"Паника порождает панику, вот сейчас был гость, он прорекламировал свой канал - заходите, получайте информацию. Так вот, не заходите и не получайте информацию. Выезжайте в лес и дышите свежим воздухом. Вирус боится кислорода в крови, он боится воды, протирайте комнату влажной тряпкой, проветривайте. Дышите и радуйтесь. Мы голову забиваем лишним. Я не исключаю, что это есть, но зачем об этом так часто говорить? Почему мы молчим о СПИДЕ, туберкулезе, авариях, почему мы об этом не говорим?" - подчеркнул боксер.

Как мы ранее писали, бой в супертяжелом весе между украинцем Александром Усиком и британцем Дереком Чисорой может быть перенесен в связи с пандемией коронавируса.

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